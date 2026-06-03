¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ò¡Ö¸ý·â¡×¤ÎÊóÆ»¡¡ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÍç¤Î²¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·ー¥¢ÇÉÁÈ¿¥¤Î¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÁÐÊý¤ò»ß¤á¤¿¤È¼çÄ¥¡£¼ÂºÝ¡¢1Æü»þÅÀ¤ÇÁÐÊý¤ÏÀïÆ®¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿Ãç²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤À¤¬¡¢ÊÆ¿·¶½¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ªÁ°¤ÏÅê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö³§¤¬¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤òÁþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬È¯¸À¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏF¥ïー¥É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤ò¡Ö¸ý·â¡×¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§¤Ê¤¼¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï·³»ö¹ÔÆ°¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤Î¥Ö¥ìー¥¤Ê¤ÆÈÁö¤ÎÀµÂÎ¡ÖÇ½Æ°ÅªËÉ¸æ¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ï¡¢Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤éÌª·î¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤ò°¦¾Î¤Î¡Ö¥Ó¥Ó¡×¤Ç¸Æ¤Ó¡¢¿ÆÌ©¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Î¥¬¥¶¤Î¥ê¥¾ー¥È²½·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤«¤é¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥Ý¥±¥Ù¥ëÇúÇË»ö·ï¤òÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¤·¡¢´î¤Ö¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÌª·î´Ø·¸¡¦Áê»×Áê°¦¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢2´üÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
2025Ç¯1·î¤ËÂçÅýÎÎ¤Î¿¦¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢µðÈñ¤òÅê¤¸¤ÆÁªµó³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ò¿·À¯¸¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·Ç¤²¤¿¸ºÀÇ°Æ¤ò¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÈãÈ½¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¡£Æó¿Í¤ÏÀ¯¸¢¤òÎ¥¤ì¤ëÁ°¤ËÏÂ²ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÀè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÏÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶¯¤Þ¤êÂ³¤±¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼
ÊÆ²¼±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁªµó¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖMake America Great Again¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÅöÁª¤·¡¢Åö½é¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â±¢ËÅÏÀ¼Ô¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¿§Ç»¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þー¥¸¥ç¥êー¡¦¥Æ¥¤¥éー¡¦¥°¥êー¥ó»á¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î´Ø·¸¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÎ¢ÀÚ¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ö¼Â¾åêÖ¡Ê¤¿¤â¤È¡Ë¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾»á¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëMAGAÇÉ¤â¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÈ¿¥È¥é¥ó¥×¤Î¿§¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤È¾×ÆÍ¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤ÈÆ±¤¸¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¿ÍÊª¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥íー¥Ë¼óÁê¤â¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤ä¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤òÈãÈ½¤¹¤ëÏ©Àþ¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£
·ÐºÑ»ï¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬Ä´ºº²ñ¼Ò¤È¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï34¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¡£¹ñÌ±¤ÏMAGA¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡ÖNo Kings¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤¬¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶¯¹Å¤Ê¸ÀÆ°¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éF¥ïー¥É¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÍ§¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆÈ¼«Ï©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£