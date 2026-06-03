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nuestra identidad es la elegancia. ⚪— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
Presentamos nuestra primera equipación 26/27, ya disponible.@adidasfootball pic.twitter.com/rSv5JnwqDa
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