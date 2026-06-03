ÌòÊÁ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¥¥ì¤¿¤éÂçË½¤ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤â(¾Ð)¡×ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¢º´ÄÅÀî°¦Èþ¡õÉ÷¿á¥±¥¤¤È¥¿¥ï¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥ÞÍ§¥Ð¥È¥ë»²Àï
Æ´¤ì¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¿·À¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷¤¿¤Á¤Î¼»ÅÊ¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£±§³ÀÈþÎ¤¼ç±é¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Á¤¿¤é¤ª¤ï¤ê¡Ù(7·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË24:24¡Á ¢¨½é²ó¤Ï24:34¡Á)¤Ë¡¢º´ÄÅÀî°¦Èþ¡¢É÷¿á¥±¥¤¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£±§³À±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·îÅçÌÀÆü³¤¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò±é¤¸¤ë¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¡¦¿¿µÜ¹¦Èþ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢ÉÔÎÑ¡¢¼¹Ãå¡¢Éü½²¤¬¸òºø¤¹¤ë¡È¥¿¥ï¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥ÞÍ§¥Ð¥È¥ë¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà
¡û¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡È½÷¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥È¥ë¡É
¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ø¥ê¥ß¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¤¹¤¨¤Î¤Ö¤±¤¤¤³»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¿·ÃÛ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î¼»ÅÊ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢µ¿¤¤¤¬±²´¬¤¯¡È½÷¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢É×¤ÈÌ¼¤Î3¿Í¤ÇÆ´¤ì¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿·îÅçÌÀÆü³¤(±§³ÀÈþÎ¤)¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢²ÈÂ²¤È¡ÈÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¡É¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÆü³¤¤È°ø±ï¤òÊú¤¨¤ëÁê¼ê¡¦¿¿µÜ¹¦Èþ»Ò(¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò)¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¦Èþ»Ò¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ï´°àú¤Ê¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ì¼¹Ãå¤ÈºöÎ¬¤òÈë¤á¤¿¿ÍÊª¡£ÌÀÆü³¤¤Ï¹¦Èþ»Ò¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
°ì¸«¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢³¬ÁØ¡¢À¸³è¿å½à¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ä¼»ÅÊ¤È¤·¤ÆÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢º³ºÙ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢ÉÔÎÑ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢Éü½²¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£Ã¯¤¬Ì£Êý¤Ç¡¢Ã¯¤¬Å¨¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¡ÈÍî¤Á¤ë¡É¤Î¤«¡£½÷¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡ß¥Þ¥ÞÍ§¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûº´ÄÅÀî°¦Èþ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡¢É÷¿á¥±¥¤¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È½é½Ð±é
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º´ÄÅÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡¦´Ý»³ÊþÂå¡£¥Í¥ì¥¢¥¿¥ï¡¼30³¬¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æâ¤Ë¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º´ÄÅÀî¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø»×¤¤ÀÚ¤ê±é¤¸¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²æËý¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾¯¤·¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÊþÂå¤Î¹ÔÆ°¤äµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ê¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
É÷¿á¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥ì¥¢¥¿¥ï¡¼49³¬¤ËÊë¤é¤¹ºùÄí¿´ºÚ¡£ÌÀ¤ë¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¡¢´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ÎÎ¢¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¡£É÷¿á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
É÷¿á¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¸¶ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½÷À¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤ºîÉÊ¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ö¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â½÷À¤ÎËÜ¼Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥ì¥¢¥¿¥ï¡¼3³¬¤ËÊë¤é¤¹¸µ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æï¼ÓÅÔ¡£µ¤¤Î¶¯¤¤»Ð¸æÈ©¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊª¤ò¸À¤¦À³Ê¤«¤é¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆ°¤«¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø²¿¤³¤ì!? ¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤!¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡ØÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ð±é¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â½÷À¤ÎËÜ¼Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÊ¬¤«¤ëÊ¬¤«¤ë!¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£¼ÓÅÔ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¥ì¤¿¤éÂçË½¤ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤â(¾Ð)¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÖÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¡×
º´ÄÅÀî¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÎÉÝ¤µ¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
É÷¿á¤â¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±§³À±é¤¸¤ëÌÀÆü³¤¡¢¼ÄÅÄ±é¤¸¤ë¹¦Èþ»Ò¡¢¤½¤·¤Æº´ÄÅÀî¡¢É÷¿á¡¢ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¡£Æ´¤ì¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡È¥ª¥ó¥Ê¤Î¹¬¤»¡É¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¥Ð¥È¥ë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
±§³ÀÈþÎ¤¤Ï¡Ö¡È¥¿¥ï¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥ÞÍ§¥Ð¥È¥ë¡É¡£»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¤Ç¯¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤¬Æ±¤¸¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤´Ø·¸À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÆ®¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ù¤È¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤ë¤«¤â¡Ù¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¤¹¤¨¤Î¤Ö¤±¤¤¤³¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¡(C)Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó
¡û¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡È½÷¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥È¥ë¡É
¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ø¥ê¥ß¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¤¹¤¨¤Î¤Ö¤±¤¤¤³»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¿·ÃÛ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î¼»ÅÊ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢µ¿¤¤¤¬±²´¬¤¯¡È½÷¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢É×¤ÈÌ¼¤Î3¿Í¤ÇÆ´¤ì¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿·îÅçÌÀÆü³¤(±§³ÀÈþÎ¤)¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢²ÈÂ²¤È¡ÈÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¡É¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÆü³¤¤È°ø±ï¤òÊú¤¨¤ëÁê¼ê¡¦¿¿µÜ¹¦Èþ»Ò(¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò)¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¦Èþ»Ò¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ï´°àú¤Ê¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ì¼¹Ãå¤ÈºöÎ¬¤òÈë¤á¤¿¿ÍÊª¡£ÌÀÆü³¤¤Ï¹¦Èþ»Ò¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
°ì¸«¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢³¬ÁØ¡¢À¸³è¿å½à¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ä¼»ÅÊ¤È¤·¤ÆÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢º³ºÙ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢ÉÔÎÑ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢Éü½²¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£Ã¯¤¬Ì£Êý¤Ç¡¢Ã¯¤¬Å¨¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¡ÈÍî¤Á¤ë¡É¤Î¤«¡£½÷¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡ß¥Þ¥ÞÍ§¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûº´ÄÅÀî°¦Èþ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡¢É÷¿á¥±¥¤¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È½é½Ð±é
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º´ÄÅÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡¦´Ý»³ÊþÂå¡£¥Í¥ì¥¢¥¿¥ï¡¼30³¬¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æâ¤Ë¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º´ÄÅÀî¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø»×¤¤ÀÚ¤ê±é¤¸¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²æËý¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾¯¤·¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÊþÂå¤Î¹ÔÆ°¤äµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ê¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
É÷¿á¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥ì¥¢¥¿¥ï¡¼49³¬¤ËÊë¤é¤¹ºùÄí¿´ºÚ¡£ÌÀ¤ë¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¡¢´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ÎÎ¢¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¡£É÷¿á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
É÷¿á¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¸¶ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½÷À¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤ºîÉÊ¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ö¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â½÷À¤ÎËÜ¼Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥ì¥¢¥¿¥ï¡¼3³¬¤ËÊë¤é¤¹¸µ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æï¼ÓÅÔ¡£µ¤¤Î¶¯¤¤»Ð¸æÈ©¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊª¤ò¸À¤¦À³Ê¤«¤é¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆ°¤«¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø²¿¤³¤ì!? ¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤!¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡ØÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ð±é¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â½÷À¤ÎËÜ¼Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÊ¬¤«¤ëÊ¬¤«¤ë!¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£¼ÓÅÔ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¥ì¤¿¤éÂçË½¤ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤â(¾Ð)¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÖÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¡×
º´ÄÅÀî¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÎÉÝ¤µ¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
É÷¿á¤â¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±§³À±é¤¸¤ëÌÀÆü³¤¡¢¼ÄÅÄ±é¤¸¤ë¹¦Èþ»Ò¡¢¤½¤·¤Æº´ÄÅÀî¡¢É÷¿á¡¢ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¡£Æ´¤ì¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡È¥ª¥ó¥Ê¤Î¹¬¤»¡É¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¥Ð¥È¥ë¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
±§³ÀÈþÎ¤¤Ï¡Ö¡È¥¿¥ï¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥ÞÍ§¥Ð¥È¥ë¡É¡£»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¤Ç¯¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤¬Æ±¤¸¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤´Ø·¸À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÆ®¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ù¤È¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤ë¤«¤â¡Ù¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¤¹¤¨¤Î¤Ö¤±¤¤¤³¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¡(C)Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó