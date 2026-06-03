³Áß·Í¦¿Í¡¡¡Ö¤¢¡Äº£Æü½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¡¡±¿Å¾Ãæ¤Ë¡ÄÀß³ÚÅý¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î³Áß·Í¦¿Í¡Ê38¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ³Áß·¤Ï¡ÖËÍ¡ÄÉáÃÊ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬ÏªÄè¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Áß·¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÎã¤ËÀâÌÀ¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð»Å»ö°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬10·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡£¿ô»ú¤Ç¸À¤¦¤È¡Ø1012¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤Æ¡¢Á°¤Î¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ø1011¡Ù¤È¤«¡Ø1013¡Ù¤È¤«¡¢¥Ë¥¢¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡È¤¢¡Ä¤â¤¦º£Æü½ª¤ï¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Î¥º¥ì¤À¤±¤ÇÍî¤Á¹þ¤à³Áß·¤ËÂÐ¤·¡¢Àß³Ú¤Ï¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¾Ð¤Ã¤¿¡£³Áß·¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¡¢²¿¤«ÉÔµÈ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¤È¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£