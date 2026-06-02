通貨オプション ボラティリティー ドル円 1週間5％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.23 5.29 5.08 5.90
1MO 6.43 5.16 5.69 6.30
3MO 7.13 5.21 6.17 6.34
6MO 7.81 5.55 6.82 6.75
9MO 8.09 5.81 7.22 6.97
1YR 8.38 6.19 7.64 7.18
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.29 7.94 6.46
1MO 6.30 7.94 6.35
3MO 6.82 8.09 6.25
6MO 7.58 8.61 6.57
9MO 8.02 8.84 6.81
1YR 8.30 9.10 7.06
東京時間10:37現在 参考値
短期ボラは低め推移が続いている、ドル円1週間は5％台前半推移。
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3MO 7.13 5.21 6.17 6.34
6MO 7.81 5.55 6.82 6.75
9MO 8.09 5.81 7.22 6.97
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 6.82 8.09 6.25
6MO 7.58 8.61 6.57
9MO 8.02 8.84 6.81
1YR 8.30 9.10 7.06
東京時間10:37現在 参考値
短期ボラは低め推移が続いている、ドル円1週間は5％台前半推移。