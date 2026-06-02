　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　5.23　5.29　5.08　5.90
1MO　6.43　5.16　5.69　6.30
3MO　7.13　5.21　6.17　6.34
6MO　7.81　5.55　6.82　6.75
9MO　8.09　5.81　7.22　6.97
1YR　8.38　6.19　7.64　7.18

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.29　7.94　6.46
1MO　6.30　7.94　6.35
3MO　6.82　8.09　6.25
6MO　7.58　8.61　6.57
9MO　8.02　8.84　6.81
1YR　8.30　9.10　7.06
東京時間10:37現在　参考値

短期ボラは低め推移が続いている、ドル円1週間は5％台前半推移。