明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、5月30日にホームでJ3鹿児島ユナイテッドFCと対戦、若き守護神が躍動しました。



順位決定戦となるプレーオフラウンドの第1戦。WESTｰAグループで2位となったアルビは、WESTｰB・2位のJ3鹿児島を迎え撃ちました。



アルビは前半27分、フリーキックのチャンスをつかむと、最後は笠井！これは惜しくもゴールとはならず・・・前半をスコアレスで折り返します。



後半、躍動したのは公式戦・初先発の内山翔太。新潟市生まれアルビユース出身の19歳です。29分・31分セーブし、さらに後半終了間際にもセーブ！再三の好セーブでチームを救います。



試合は90分で決着つかず、勝負の行方は延長戦に･･･。一進一退の攻防が続く中、フリーキックから痛恨の失点。ホームで勝利を飾ることはできませんでした。



アルビの次の試合は、プレーオフ第2戦です。6日(土)にホームで北海道コンサドーレ札幌と戦います。