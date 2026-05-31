投稿主さんの旦那さんがDIYで作ったキャットウォークを猫さんにお披露目したところ、上手に歩いて渡っていたのだとか。動画は7.1万回以上も再生され、「凄いです！！それに素敵」「めちゃくちゃ素敵～。にゃんも嬉しそう」とのコメントが集まっています。

【動画：DIYで『キャットウォーク』を作った結果…高いクオリティと『猫の反応』】

DIYで作ったキャットウォークを猫さんにお披露目

Instagramアカウント「ETSUKO♡上級食育指導士・スポーツ食育アドバイザー ねことハンドメイド♡」さまに登場した、ルキアちゃん。この日、投稿主さんの旦那さんがDIYで作ったキャットウォークをルキアちゃんにお披露目したのだとか。

壁に設置されているキャットウォークは、旦那さんが1からデザインを考えて作ったものとのこと。ルキアちゃんはキャットウォークの存在にすぐに気づき、近づいて様子を伺っていたのだとか。

キャットウォークを歩いてみよう

ルキアちゃんはキャットウォークに乗ると、ためらう様子もなく歩き始めます。ウェーブ状になっているキャットウォークは、場所によって天井との距離が違うのだそう。一部少し狭いところもあるようですが、上手に歩けるでしょうか。

狭い場所も難なく通り抜けると、そのまま歩みを進めるルキアちゃん。キャットウォークの途中には、休憩をするスペースも設置されているとのこと。一休みして、部屋全体を見渡すのもいいかもしれませんね。

リビングの壁の2/3がキャットウォーク

旦那さんのDIYにより、リビングの壁の2/3はキャットウォークになっているのだとか。壁ごとにデザインや色を変えているこだわりの仕様とのこと。

キャットウォークの下から覗き込むと猫の肉球が見えるゾーンや、薄ピンクの階段など、さまざまなアイデアが詰め込まれています。今後もしかすると、DIYゾーンが増えるかもしれないとのことでした。

DIYで作られたキャットウォークを楽しむルキアちゃんの姿は、Instagramで7.1万回以上も再生され、「素敵～こんなお部屋に住めるルキアちゃん幸せですね」「凄い凄い。手作りキャットウォーク使ってくれてうれしいですね」「お部屋にも猫様にもピッタリ」「素敵ー！キャットステップは作れましたがこれもやりたかった…羨ましすぎます」「カーブもどうやったのか気になるしコレDIYの域超えてる」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ETSUKO♡上級食育指導士・スポーツ食育アドバイザー ねことハンドメイド♡」さまには、旦那さんによるさまざまなこだわりのDIY作品に囲まれて暮らす猫たちの姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ETSUKO♡上級食育指導士・スポーツ食育アドバイザー ねことハンドメイド♡」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。