「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手が７回１安打１失点の快投でチームトップとなる７勝目を挙げた。

初回に３者連続三振で立ち上がった左腕。この日はアベレージの平均球速より２マイルほど速く、フィリーズ打線を寄せ付けなかった。序盤一回りをパーフェクトに抑えた左腕。四回にタッカーが平凡な右飛を落球して初めての走者を許したが、落ち着いて後続を仕留めた。

そして五回もキャリアハイの８三振目を奪うなど、三者凡退に抑え７勝目の権利を引き寄せた。直後に女房役のスミスが４本目のソロアーチで援護。フリーマン、マンシー、大谷と援護弾が続いた中、六回は先頭を遊ゴロに仕留め、ベロアから９個目の三振を奪った。ここでナ・リーグ本塁打王のシュワバーにはソロ本塁打を浴び快挙は途絶えたが、動揺すること無く７回を１失点にまとめた。

「初回から力をいれて投げていこうと思った」と左腕。球速がアップしたことには「なぜ速くなったかはわからない」としつつ、「悪いなと思ったところは改善するし、しっかり準備することは変わらない」と力を込める。

ロブレスキーは今季、先発６番手の位置づけで開幕をメジャーで迎えた。だが抜群の安定感を誇り６勝はチームトップ。防御率も２・８２と一躍、大黒柱として飛躍を果たしていた。