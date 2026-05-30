6月6日（土）午前10時30分から午前11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」

■小学6年生でコーヒーを焙煎！？ 未来の神 子供焙煎士が登場！





幼児期からコーヒーに夢中な子供焙煎士 深谷東照さんが登場！

小学生にして焙煎の大会では優勝経験があり、その腕前は大人顔負け…！

実際に東照さんが焙煎した豆をヒロミ・孝太郎も体験！

番組スタッフが見よう見まねで焙煎したコーヒーとの違いはいかに、、、？

■夢はパナマで世界一の農園！未来の神が描く壮大な夢にヒロミ絶賛！





数年後にパナマ移住を夢見る東照さん。

今年は40日間滞在し、得た知識は数知れず…！

最新パナマ事情をヒロミ・孝太郎に解説！

11歳が夢見る理想の農園とはどんなものなのか？

■番組常連 コーヒーの神と子供焙煎士が対面！





コーヒーの神・粕谷哲さんがオーナーを務めるPHILOCOFFEAの焙煎所に訪問！

東照さんが焙煎した豆を世界大会基準で粕谷さんが見極める…！

さらに、最高峰豆を使用し粕谷さんの焙煎と徹底比較。

2人の焙煎にはどのような違いが出るのか？