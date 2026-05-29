三田寛子（60）が29日、インスタグラムを更新。長男・中村橋之助（30）の結婚式前夜の様子を報告した。

三田は「家族水入らずで和やかに卓を囲む結婚式前夜です」と報告。自身の結婚式前のエピソードも振り返り「私の時は実家の父と弟が心配や緊張で突然発熱私 母と二人で看病していたのでした」と明かした。

そして「息子の婚礼に寿ぐ私の何気ない表情を先日カメラマンさんが捉えて下さいました」記し、和装姿で微笑む写真を公開した。 また、息子の結婚準備について「当初から何から何まで息子が走り回り多方面にわたり婚礼準備を進めてくれました」とつづり、「時代も違いますので、二人の希望を最優先の上お披露目させて頂く大変な行程を整えるのはあまりに多忙すぎて親としては心配が尽きませんでした」と心境を語った。

さらに「私の手伝ってやれることは僅かばかりでしたが、母親として微力ながらも務めを果たす事は大きな幸せでございます」と母親としての思いを記した。

この投稿に「おめでとうございます。喜びの中にも複雑な、お気持ちがかい見られますね」「緊張から、今夜眠れないかもですね」「穏やかな素敵な表情ですね」などのコメントが寄せられている。