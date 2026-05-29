KEFは、東京・青山にある直営店「KEF Music Gallery TOKYO」にて、独自の吸音構造“MAT”を採用したスピーカー「Rシリーズ」主要3機種を聴き比べできる試聴体験フェアを、5月29日～7月31日に開催する。7月29日までに専用フォームから予約し、7月31日までに来店・試聴体験するとKEFオリジナルボールペンが全員にプレゼントされる。

試聴体験でプレゼントされるKEFオリジナルボールペン(色は選べない)

同期間、試聴体験後に11万円以上(税込)の製品を購入するとKEF×Michael Youngのコースターセット、またはヴァイナルスタンドのいずれかがプレゼントされる。

KEF Music Gallery TOKYO

今回の試聴体験フェアでは、期間限定でミドルクラスのトールボーイスピーカー「R7 Meta」がKEF Music Gallery TOKYOに登場。R11 Meta/R7 Meta/R3 MetaのRシリーズ主要3機種の聴き比べが可能になる。

KEF×Michael Youngコースターセット

11万円以上の製品購入でプレゼントされるコースターセットは、4枚組のレザーコースターとアルミニウム製ディッシュのセット。コースターにはKEFのUni-Qドライバーの特徴的なタンジェリンウェーブガイドデザインをオマージュしたエンボス加工が施されている。

KEF×Michael Youngヴァイナルスタンド

ヴァイナルスタンドは、アルミニウム仕上げのホルダーで、「レコードコレクターと音楽通の愛好家を念頭に置いて作られている」とのこと。

製品購入の対象製品は、KEF Music Galleryで試聴可能なRシリーズを含む、全スピーカー。試聴体験は、公式オンラインストアのKEF Music Galleryページ内の「サウンド体験予約」フォームから予約できる。