金子駆大が3差9位発進、桂川有人37位 中国の18歳が「62」で単独首位
＜オーストリア・アルペン・オープン 初日◇28日◇キッツビュール・シュヴァルツゼーGC（オーストリア）◇6822ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが終了した。先週自己最高となる2位にはいった金子駆大が好発進。6バーディ・1ボギーの「65」で回り、首位と3打差の5アンダー・9位タイで滑り出した。
【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間
桂川有人は4バーディ・2ボギーの「68」で2アンダー・37位タイ。星野陸也は4バーディ・4ボギーの「70」でイーブンパー・83位タイにつけている。1イーグル・7バーディ・1ボギーの「62」をたたき出した18歳ゾウ・ヤンハン（中国）が8アンダーで単独首位発進。7アンダー・2位にリカルド・ゴウベイア（ポルトガル）が続いている。
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