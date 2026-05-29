ワゴンで全品着席サービス、夏フルーツ14種！ 京都センチュリーホテル「The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜」

記事ポイント 京都センチュリーホテルの「La Jyho Terrace」で、2026年6月13日から8月23日まで夏限定スイーツビュッフェが開催されますスタッフがワゴンで客席まで14種のスイーツ・6種のセイボリー・フリーフロードリンクをすべてお届けするサービス形式ですウェルカムデセールとしてメロンを器に見立てたショートケーキが提供され、前日17時までの完全予約制で1名6,000円です 京都センチュリーホテルの「La Jyho Terrace」で、2026年6月13日から8月23日まで夏限定スイーツビュッフェが開催されますスタッフがワゴンで客席まで14種のスイーツ・6種のセイボリー・フリーフロードリンクをすべてお届けするサービス形式ですウェルカムデセールとしてメロンを器に見立てたショートケーキが提供され、前日17時までの完全予約制で1名6,000円です

京都センチュリーホテルの「La Jyho Terrace」で、夏のスイーツビュッフェ「The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜」が2026年6月13日（土）から始まります。

スタッフがワゴンを客席まで引き出し、スイーツからセイボリー、ドリンクまで全メニューを座ったまま受け取れるフルサービス形式が特徴で、金・土・日・祝日限定で開催されます。

前日17時までの完全予約制となっています。

京都センチュリーホテル「The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜」





期間：2026年6月13日（土）〜8月23日（日）の金・土・日・祝日時間：15:30〜17:30（120分制）料金：1名6,000円（お子さま6歳以上も同料金）※サービス料15％・消費税込場所：La Jyho Terrace（京都センチュリーホテル 2階「All Day Dining La Jyho」内）予約：前日17時までの完全予約制問い合わせ：TEL 075-351-0085（レストラン総合受付 10:00〜19:00）

「The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜」は、京都センチュリーホテルの「La Jyho Terrace」が展開する『The Royal Lounge』シリーズの第2弾です。

メロン・マンゴー・桃・オレンジといった夏のフルーツを用いたスイーツ14種、アイス6種、セイボリー7種、フリーフロードリンクのすべてをワゴンで席まで届けるスタイルで提供されます。

1名6,000円（サービス料15％・消費税込）の料金には全メニューが含まれており、120分間ゆったりと席を立たずに過ごせます。

JR京都駅から徒歩約2分という立地にある京都センチュリーホテルの2階、大型観葉植物と緑色のベルベットチェア・ラタン素材のソファが並ぶ「La Jyho Terrace」で、庭園に面した大窓越しに屋外の緑を眺めながら利用できます。

ウェルカムデセール「メロンのショートケーキ」





着席直後に届けられるウェルカムデセールは、メロンの果実そのものを器に見立てた「メロンのショートケーキ」です。

ふわふわのスポンジと滑らかなクリームでメロン・いちご・オレンジの果肉がサンドされており、カットした断面からクリーム層とスポンジ層の重なりが確認できます。

仕入れの都合によっては別のフルーツを用いたショートケーキに変更される場合もあります。

14種のスイーツワゴン





ワゴンには白桃のロールケーキ・メロンムース・ショートケーキ・メロンタルト・マンゴータルト・レモンタルト・チョコバナナタルト・抹茶タルト・フルーツ大福・フルーツゼリー・パンナコッタ・グラスフルーツ・カヌレ・フィナンシェの14種が乗ります。

金縁のタルト台にクリームと桃・ベリーをのせたミニタルトや、赤いゼリーを注いだショットグラスのフルーツパルフェが段ごとに整列しており、視覚的にも色鮮やかなラインアップとなっています。





黒いトレーの上には生クリームとブルーベリー、ピンク色の花で飾られたミニケーキ、グラスに入ったデザートが色ごとに並んでいます。

アイスはバニラ・チョコレート・抹茶・ピーチ・メロン・マンゴーの6フレーバーから選べます。





マンゴータルト・抹茶タルト・チョコレートタルトなど夏季スイーツ4種がスタンドプレートに俯瞰で並ぶ様子は、色の対比が鮮明です。

タルト生地の縁から鮮やかな黄色のマンゴーと深緑の抹茶クリームがのぞいています。

セイボリーとフリーフロードリンク





セイボリーは彩り野菜のシーザーサラダ・ミネストローネ・ケイジャンポテト・ミートパイ・バゲットピッツァ・ラジョウカレー・パンの7種で構成されます。

白縁皿と小鉢に分けて盛り付けられたフライドポテト・トマトスープ・ブルスケッタ・肉入りパイ・シーザー風サラダが1セットとしてテーブルに届きます。

フリーフロードリンクはコーヒー・カフェラテ・紅茶（アールグレイ・ダージリン・ピーチパッションなど）・ソフトドリンクが含まれます。





大理石テーブルの上に自然光を受けて並ぶセイボリー5品は、トマトをのせたブルスケッタ・ビーフパイ・野菜サラダ・フライドポテト入りスープ・アイスティーという構成です。

スイーツと同様にスタッフが席まで届けるため、席を立つ必要はありません。

「La Jyho Terrace」の空間





「La Jyho Terrace」は「All Day Dining La Jyho」の店舗奥に位置する、32席のレストランです。

前景には大型観葉植物2本が置かれ、緑色のベルベットチェアとラタン素材のソファが並ぶダイニングエリアが広がります。

全面ガラス張りの大窓の向こうには庭園の緑が広がり、奥の壁面には山水画アートが配されています。

ランチコース・ディナーコース・アラカルトを通常営業で提供しており、今夏のビュッフェは15:30〜17:30の時間帯に金・土・日・祝日限定で開催されます。

メロンのショートケーキをウェルカムデセールとして受け取り、続いて白桃のロールケーキやマンゴータルト、ミートパイなどをワゴンから選びながら、庭園を望む座席で120分を過ごせるのが「The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜」の形式です。

1928年開業という歴史を持つ京都センチュリーホテルのホテルメイドスイーツを、JR京都駅から徒歩約2分というアクセスで体験できます。

京都センチュリーホテル「The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 子どもも参加できますか？

A. 6歳以上のお子さまは大人と同料金の1名6,000円で参加できます。

6歳未満については記載がなく、詳細はレストラン総合受付（TEL 075-351-0085）に確認できます。

Q. 予約はいつまでに必要ですか？

A. 利用日の前日17時までに予約が必要な完全予約制です。

予約の受付方法などの詳細は、公式サイトに掲載されています。

Q. メニューの内容は変わることがありますか？

A. 仕入れの都合によりメニュー内容が変更になる場合があります。

ウェルカムデセールの「メロンのショートケーキ」も、仕入れ状況によって別のフルーツを使用したショートケーキに変更されることがあります。

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