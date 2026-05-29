今回紹介するのは、Threadsに投稿された、パパさんと猫たちのほっこりするひとコマ。ソファでくつろいでいるだけのはずなのに、気づけば猫たちがまわりに集合。しかも、その距離感はかなり近めです。まるで何か特別なものに引き寄せられているかのような光景に、思わず二度見してしまいそうになります。いったい、パパさんから何が放たれているのか…。

投稿はThreadsにて、8.4万回以上表示され、7,000件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：『もはやマタタビ？』ソファでくつろぐパパを見たら、『猫たち』が…『モテモテすぎる光景』】

旦那さんのまわりに猫たちが大集合

今回、Threadsに投稿したのは「ぶたさんだー」さん。登場したのは、猫のサダハルくん、ましろくん、キンくんです。

投稿によると、パパさんは猫たちからとても好かれている様子。ソファで横になるパパさんのそばへ、猫たちがぎゅっと集まっていたそうです。

パパさんの横には、猫ちゃんたちが体を寄せ合うように並んでいて、ソファの一角だけ人口密度ならぬ「猫密度」が高めになっていたのだとか。

「ここ、あったかいし落ち着くんですけど？」とでも言いたそうな猫たちの表情に、猫好きなら頬がゆるんでしまうはず。ママさんが「パパは、猫に好かれる何か放ってんのかな」「もはやまたたび？？」と感じてしまうのも納得の光景です。

人間またたびの湯たんぽ状態に猫好きもにっこり

あまりにも自然に猫たちが集まる様子には、「あったかくてお母さんより動かないから

猫さんが夫さんを暖房器具代わりにされてるんですね」「多くの猫ちゃんは挙動のうるさい方は苦手なので、恐らく旦那さまは穏やかな方なのでは」といった声も寄せられていました。

猫たちにとってパパさんは、そばにいるだけで安心できる大きな存在なのかもしれませんね。

Threadsアカウント「ぶたさんだー」では、サダハルくん、ましろくん、キンくんたちとのにぎやかで愛らしい日常が投稿されています。どの投稿も猫暮らしのやさしい魅力がぎゅっと詰まっています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぶたさんだー」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。