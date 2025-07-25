どっちが“飛ばせるスイング”？深い捻転を作るコツ

今回はボールを打つ予備動作の「バックスイング」に注目！クラブの上げ方やイメージを変えて、気温の上昇とともに調子を上げていこう！

上半身の深い捻転でスイングのバラつきを防ぐ

ドライバーをはじめ、ショットの調子が悪いときはバックスイングを見直してください。フォーカスするのは上半身の捻転。バックスイングで右肩が頭の真うしろにくるまで深くねじることに集中しましょう。

「右肩を頭のうしろまで」と意識すると打ち急がず、一定のリズムでクラブを振り上げる。トップのポジションも自然と深くなる。クラブと体も連動して動くのでスイングのバラつきがなくなり、ショットが安定します。

上半身を深く捻転させて、右肩が頭の真うしろまで回れば、手も自然に高く上がる。トップでの“間”もできるのでタイミングがとりやすく、ミート率がアップする

右肩が頭のうしろまでこない捻転不足の浅いトップは、切り返しのタイミングがイメージよりも早くなりがちなので、打ち急ぎや飛距離不足につながってしまう

右肩を引けない人は左肩をアゴの下まで回す

「左肩をアゴの下まで回す」でもOK。この動きにつられて、右肩を頭のうしろまで回せるようになる

「右ヒジを引いてしまう」に注意！

上半身を深く捻転させずにトップが小さくなると「飛距離が伸びない」という不安から右ヒジを引いてしまう人が多い。クラブと体との連動が崩れてしまうので、振り遅れなどのミスが出やすくなってしまう

クラブに意識がいくと“手打ち”になりやすい

ヒョイ！

クラブ主体でスイングを作ると、体を捻転させることを忘れがちになってしまうため、手打ちやリズムの早すぎるバックスイングになってしまう

いかがでしたか？ バックスイングでは深くねじることを意識しましょう。

武尾咲希

●たけお・さき/1994年生まれ、福島県出身。159cm。2015年のプロテストに合格。2017年シーズンにはシード権を獲得。安定したショットが持ち味のショットメーカー、GOLF5所属。

構成=岡田豪太

写真＝田中宏幸