BTS、“世界中の視線をくぎづけ”パフォーマンス映像公開 “デビュー記念日”釜山公演のライブビューイング予告編
7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の6月13日韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館で午後7時よりライブビューイングされる。それに先立って、予告編が公開された。
【動画】７人の息遣いまで…！圧巻オーラのパフォーマンス
『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー。4月9日から3日間にわたって、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。現在はその勢いを維持したまま北米ツアーを敢行中で、世界中から注目を集めている。
そして、BTSのデビュー記念日である6月13日に開催する韓国・釜山アジアド主競技場公演。その特別な公演を全国の映画館で体験できるライブビューイングの予告編が解禁された。
今回公開された予告編は同ツアーの韓国・高陽公演でのパフォーマンス映像で、洗練されたカリスマ性とダイナミックな躍動感をダイレクトに感じられる7人のステージパフォーマンス。個性豊かなメンバーそれぞれの魅力に引き込まれる一方、7人がそろった際に放たれる唯一無二のオーラは、見る者を一瞬でくぎづけにする。ARMY（ファンネーム）と一緒に熱量高くステージを楽しむ情熱的な姿は、6月13日の釜山公演への期待をさらに加速させる。
日本全国の映画館からリアルタイムで感動と興奮を分かち合える特別な公演では、予告映像さながらにメンバーを間近に感じる息づかいやステージの圧倒的な迫力が映画館ならではの音響・大スクリーンで堪能できる。
【動画】７人の息遣いまで…！圧巻オーラのパフォーマンス
『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー。4月9日から3日間にわたって、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。現在はその勢いを維持したまま北米ツアーを敢行中で、世界中から注目を集めている。
今回公開された予告編は同ツアーの韓国・高陽公演でのパフォーマンス映像で、洗練されたカリスマ性とダイナミックな躍動感をダイレクトに感じられる7人のステージパフォーマンス。個性豊かなメンバーそれぞれの魅力に引き込まれる一方、7人がそろった際に放たれる唯一無二のオーラは、見る者を一瞬でくぎづけにする。ARMY（ファンネーム）と一緒に熱量高くステージを楽しむ情熱的な姿は、6月13日の釜山公演への期待をさらに加速させる。
日本全国の映画館からリアルタイムで感動と興奮を分かち合える特別な公演では、予告映像さながらにメンバーを間近に感じる息づかいやステージの圧倒的な迫力が映画館ならではの音響・大スクリーンで堪能できる。