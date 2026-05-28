将棋の第67期王位戦挑戦者決定戦が28日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、伊藤匠2冠（23）が羽生善治九段（55）を下し藤井聡太王位（23＝王将含む6冠＝ヘの挑戦権を獲得した。7番勝負は7月4、5日に静岡県浜松市で開幕する。

伊藤は今期、予選から勝ち上がって挑決リーグ入り。紅白分かれて行うリーグでは白組に入り、杉本和陽六段、服部慎一郎七段、佐々木勇気八段、藤本渚七段に勝って4勝1敗。同成績の藤本、古賀とのプレーオフを制して白組で優勝した。これまで伊藤は藤井から叡王、王座を奪取。どちらも1日制であり、2日制でのタイトル初奪取と3冠獲得を目指す。

王位戦7番勝負の日程は以下の通り。

第1局 7月4、5日「浜松八幡宮楠倶楽部」（静岡県浜松市）

第2局 7月15、16日「中の坊瑞苑」（兵庫県神戸市）

第3局 7月29、30日「祝いの宿 登別グランドホテル」（北海道登別市）

第4局 8月18、19日「ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート」（長崎県長崎市）

第5局 8月26、27日「渭水苑」（徳島県徳島市）

第6局 9月8、9日「元湯陣屋」（神奈川県秦野市）

第7局 9月28、29日「常磐ホテル」（山梨県甲府市）