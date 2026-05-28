TVアニメ『NO.6』オンラインくじが6月2日販売開始　toi8描き下ろしイラスト使用の豪華賞品が登場

KADOKAWAが運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」にて、＜TVアニメ『NO.6』オンラインくじ＞が6月2日17時より販売される。

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本くじは、TVアニメ『NO.6』のキャラクター原案・コンセプトデザインを手掛けたtoi8による新規描き下ろしイラストを使用したもの。キャラファイングラフやアクリルパネル、アクリルスタンドフィギュア、缶バッジなど、描き下ろしイラストをあしらった賞品がラインナップされる。

賞品ラインナップは、S賞「キャラファイングラフ」（全1種）、A賞「選べる！アクリルパネル」（全3種）、B賞「アクリルスタンドフィギュア」（全3種）、C賞「ミニアクリルスタンド」（全9種）、D賞「缶バッジ」（全12種）。販売価格は1回770円（税込）となっている。

あわせて、Xフォロー&リポストキャンペーンも実施。期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストすると、抽選で3名に「D賞 缶バッジ 全種セット」がプレゼントされる。また、10連セット購入者には「イラストカード」（全2種、ランダム配布）が1枚プレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）