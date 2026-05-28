＜YON FES 2026＞タイムテーブル、公開
＜YON FES 2026＞のタイムテーブルが公開となった。
愛知・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて、6月20日・21日の2日間にわたり開催される＜YON FES 2026＞は、今年で開催10周年を迎える。チケットは全券種ソールドアウトとなっている。
出演アーティストには、ELLEGARDEN、マキシマム ザ ホルモンをはじめ、THE ORAL CIGARETTES、BLUE ENCOUNT、go!go!vanillas、My Hair is Bad、キュウソネコカミ、SHANKらとともに、台湾のFire EX.、the cabsといった初出演アーティストも含めた全21組が出演する。
各日2ステージ制でライブが展開され、両日とも主催の04 Limited Sazabysがトリを務める。
＜YON FES 2026＞
2026年6月20日（土）、21日（日）
愛知・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）
開場9:30 / 開演11:00 / 終演19:00予定
【6月20日出演】
04 Limited Sazabys / ELLEGARDEN / Fear, and Loathing in Las Vegas / Fire EX. / KOTORI / OKAMOTO’S / SHANK / THE BOYS&GIRLS / the cabs / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ
【6月21日出演】
04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / go!go!vanillas / Maki / muque / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / キュウソネコカミ / ハク。 / マキシマム ザ ホルモン