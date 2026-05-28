物価高騰が続く中、低価格を売りに全国展開する「激安スーパー」が大分県に初出店。初日から多くの買い物客でにぎわいました。

【激安商品はこちら】唐揚げ弁当198円 天然ブリに牛肉もこの価格 店内大盛況

大分県内に初めて進出したのは、岡山県に本社を置く創業40年のスーパー「ラ・ムー」です。中津市で開店初日の5月28日、午前9時の営業開始を前に長蛇の列ができました。

（買い物客）

「7時半から並んでいます。ラ・ムーが中津に初めてくるということで気になって」「うわさにはなっていて、広告があったので来た」

入口に並んだキャベツは一玉88円。「ラ・ムー」の代名詞でもある、たこ焼き6個100円、ソフトクリーム100円も中津店で楽しめます。

（大黒天物産・店舗運営部・板野光マネージャー）

「どこにもない、うちだから楽しめる商品です。こだわりを持ってずっと100円。原材料費とかも上がってますけど、もう会社として値上げはせず、うちだからできるお値段です」

初日から大盛況 店内は激安

「ラ・ムー」は、安さを武器に全国200店舗以上を展開。初日は多くの人が詰めかけたため、開店時間を20分早めました。

（井口尚子キャスター）

「こちらの店ではパンの安さも売りになっています。ミニバケットは1個28円。こちらのコーナーはすべて100円です。このパン見てください、焼きそばの量がとても多い」

生鮮食品も多数並ぶ中、特に人だかりができていたのが総菜コーナー。ナポリタンなどスパゲティは99円。ハンバーグやからあげなどの弁当は198円で販売されています。

（買い物客）「かご3個分。いつも買うのより安いから買ってみた」「子どもが3人いて5人家族なのでそれを考えるとこれくらいのボリュームになった」「物価高で高いから少しでも安く買えるとうれしい」「全体的に安い。だから毎日来ます」

激安の秘密は？ 「地域で一番安い価格を」

（井口尚子キャスター）

「低価格を実現している理由の一つに商品の陳列方法があります。棚ではなく段ボールを使っています」

商品の大量仕入れや陳列の工夫のほか、企画から販売まで自社で行う商品を増やし低価格を実現。「激安スーパー」と銘打って差別化を図っています。

（大黒天物産・店舗運営部・板野光マネージャー）

「地域で一番安い価格でお客様に提供する結果として、お客様の暮らしを豊かにすることを会社としての目標にしています。もっと多くのお客様に知ってもらい地域を豊かにしていきたい」

物価高騰が続く中、低価格を売りに注目を集める激安スーパー。全国で店舗数を拡大し、県内でもさらに出店を進める計画です。