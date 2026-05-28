『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、キャリアの軸がブレない人が、就活時代からやっていたことについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「軸がブレる」のは、意志の弱さではない

転職を繰り返すうちに、自分が何をしたいのかわからなくなってきた。最初は明確だったはずのキャリアの方向性が、気づいたらぼんやりしている。そういう感覚を持っている社会人は、思っている以上に多いです。

キャリアの軸がブレる原因を「意志が弱いから」「芯がないから」と自分を責める人もいますが、実はそうではありません。軸がブレる人とブレない人の差は、就活時代にある作業をしていたかどうかにほぼ集約されます。

その作業とは、「自分の価値観を言語化した上で、それを選択の基準として実際に使っていたかどうか」です。

就活時代に自己分析をやった人は多いです。ただ、自己分析をしたことと、価値観を言語化できていることは別物なんですよね。

多くの人がやっている自己分析は、「自分の強みは何か」「どんな経験をしてきたか」という過去の棚卸しに終わっています。これはこれで大事ですが、キャリアの軸を作るために本当に必要なのは「自分は何を大切にして生きているか」という価値観の言語化です。

例えば「人の役に立つことに喜びを感じる」「裁量を持って動ける環境でないとモチベーションが上がらない」「チームより個人で成果を出す方が性に合っている」といった、自分の本質的な価値観を言葉にしていた人は、社会人になってからも「この選択は自分の価値観に合っているか」という基準で判断できます。

この基準があるかないかが、キャリアの軸がブレるかどうかの分岐点になります。

軸がブレない人は「なぜ」を繰り返していた

キャリアの軸がブレない人が就活時代にやっていたことを具体的に言うと、「なぜ」を繰り返す作業です。

「この会社に入りたい」→なぜ？→「成長できそうだから」→なぜ成長したいの？→「社会に価値を出せる人間になりたいから」→なぜそう思うの？という形で、表面的な答えの奥にある本音を掘り下げていく作業です。

この作業を繰り返すと、最終的に「自分が本当に大切にしていること」に行き着きます。就活の場でこれをやり切った人は、社会人になってからも自分の判断基準が明確なので、転職先を選ぶときも「条件」ではなく「価値観との一致」で選べます。結果として、ミスマッチが少なくなってキャリアの軸がブレにくくなるんですよね。

価値観の言語化は、今からでも遅くない

就活時代にこの作業をやっていなかった人も、今から始めることは十分できます。

やり方はシンプルで、自分がこれまでの仕事の中で「楽しかった瞬間」と「しんどかった瞬間」を書き出して、それぞれの理由を掘り下げるだけです。楽しかった理由の共通点が自分の価値観であり、しんどかった理由の共通点が自分が避けるべき環境の特徴です。

キャリアの軸がブレていると感じている人ほど、この作業を後回しにしがちです。ただ、これをやっておくかどうかで、次の転職先選びの精度がまったく変わってきます。自分の価値観を言葉にする時間を、少しだけ意識的に作ってみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）