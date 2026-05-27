阿部慎之助監督（47）が去った後を引き継ぐ橋上秀樹監督代行（60）。シーズン途中での監督退任が球団史上初めてなら、巨人でのプレー経験のない監督も球団史上初となる。

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橋上監督代行は阿部監督と同じ千葉県出身で安田学園の先輩、後輩の関係。1983年にドラフト3位でヤクルトに入団すると、90年に就任した野村克也監督のID野球に大きな影響を受けた。日本ハム、阪神でプレーした後に現役引退。その後は野村楽天でヘッドコーチ、BC新潟でコーチ、監督を歴任した後、2012年から14年まで巨人で戦略コーチ、打撃コーチ。原辰徳監督の下でリーグ3連覇と日本一に貢献した。

さる巨人OBがこう言う。

「野村監督の門下生としてヤクルト、阪神、楽天でID野球を学んだ橋上氏は、12年に当時の清武球団代表に招かれて原巨人に入閣。データの活用が遅れていた巨人の打者に対し、『見逃し三振OK』や『低めは全部捨てろ』などと大胆な指示を徹底して投手攻略につなげた。安田学園の後輩で当時は主砲だった阿部が『橋神様』と心酔したことで、スポーツ紙がこぞって取り上げた。その年の交流戦で初優勝。就任1年目にいきなり日本一。ただ、次第に相手バッテリーに裏をかかれることが多くなって勝てなくなると、原辰徳監督が『見逃し三振はダメ』『打席の中で自分の頭で考えろ』と方針を変えたこともあって、居場所がなくなり、14年にリーグV3を達成したにも関わらず退団となった。当時本人はかなりショックを受けていました」

その後は楽天、西武、ヤクルトでコーチを務め、20年からはBC新潟の監督に復帰したが、関係の良好な阿部監督に請われ、昨季から11年ぶりに巨人に復帰。参謀役として作戦面でサポートし、今季からは攻撃面を統括するオフェンスチーフコーチに就任していた。

チーム関係者がこう言った。

「前回は原監督の顔色を過度にうかがうことなく、データ野球をチームに浸透させようと動いていたけど、狄斥有瓩反鬚瓩蕕譴晋紊貌輿骸めさせられた球団へのトラウマからか、今回は阿部監督の意向に沿って動き、目立たないように振る舞っていたように見えた。監督代行になって、野村ID野球に裏打ちされた経験を前面に出してくれれば、巨人に違った風が吹くのではないかという期待はあります」

人柄は温厚で、球界、マスコミ関係者とも分け隔てなく話すタイプ。特にマスコミ人気は高い。「シーズン最後まで橋上監督代行か？」と報道陣に聞かれた山口寿一オーナーは「そのように私からお願いしましたけど。昨夜のうちに考えたので、その旨を橋上さんにも伝えて、最後までというつもりで受けていただきたいと言いました」と明かした。まさに大出世である。

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阿部監督と言えば、昨季もグラウンド内で“事件”を起こし、チーム内で大反感を買っていた。どうやらそれがマエケン獲得失敗の原因にもなっているという。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】阿部監督のせい？巨人「マエケン取り失敗」の深層 では、それらについて詳しく報じている。