世帯年収1100万でも小遣い1万「中学生時代の服をいまだに着ている」　40代男性の切実な本音

世帯年収が1000万円を超えていると、好きなものにお金を費やせると思いがちだ。しかし、現実は厳しい取捨選択を迫られるようだ。

新潟県の40代男性（技能工・設備・交通・運輸／世帯年収1100万円）は、船の機関士として自身が900万円を稼ぎ、妻の収入200万円と合わせて世帯の大台を突破している。

地方で注文住宅を建てて暮らしている男性だが、「あまり余裕はない」とリアルな懐事情を明かしてくれた。（文：篠原みつき）

「家と車のローンと維持費で年間300万 子供達の英会話教室や家族旅行に年150万」」

「家具は基本的に手作り、小遣いは1万円で中学生時代の服をいまだに着ている」

若い頃から体型が変わっていないのは素晴らしいが、年収900万円を稼ぐ大黒柱の扱いとしては即行で音を上げそうなレベルだ。生活費の内訳を見ると、家計のどこに大きなお金が動いているかがわかる。

「食費は8万円程度 家と車のローンと維持費で年間300万 子供達の英会話教室や家族旅行に年150万」

住宅ローンや教育費などで年間450万円が飛んでいく。自分の服を買うことよりも、そうした面にお金をかける価値を感じているのだろう。

「家に帰れる仕事に転職したいが、すると年収が激減する」

さらに船の機関士という職業柄、家を空けることが多いようで、男性は胸の内をこう明かす。

「家に帰れる仕事に転職したいが、すると年収が激減するため転職を夢見てお金を貯めている」

家族の生活水準を維持するために自分の小遣いを極限まで削って船に乗る日々は、世帯年収1000万円という数字の華やかなイメージとは程遠いようだ。

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