IVE公式、悪質投稿していたXユーザー公開 虚偽情報の拡散・性的嫌がらせなど警告「法の下で完全な責任を追及」
【モデルプレス＝2026/05/26】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が26日に更新された。悪質な投稿をしていたユーザーを公開し、法的措置を進めていることを明らかにした。
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同アカウントは「所属アーティストの権利侵害に関する法的対応状況のご案内」と題し「弊社は、弊社アーティストIVE（ANYUJIN、GAEUL、REI、JANGWONYOUNG、LIZ、LEESO）を標的とした悪意あるコンテンツを作成・拡散する個人に対して、引き続き強硬な法的措置を講じています」と報告。続けて「これには名誉毀損、虚偽情報の拡散、性的嫌がらせ、個人攻撃、侮辱、プライバシー侵害、その他の悪意ある名誉毀損行為が含まれます」とした。
そして「このような行為は明らかに違法であり、いかなる状況下でも正当化されるものではありません。改めて、これらの事案については一切の寛容や和解はなく、特定されたすべての加害者に対して法の下で完全な責任を追及することを強調いたします」と警告し「ファンの皆さまからの報告と弊社の継続的な監視活動に基づき、複数のオンラインプラットフォーム上で大量の悪意ある投稿およびアカウントを収集・徹底的に審査いたしました。その結果、以下の特定アカウント（一部マスキング）に対して刑事告訴を提起し、法的措置を進めています」と該当するアカウント名を羅列した。
加えて「弊社所属アーティスト全員を保護するため、その他のオンラインコミュニティやプラットフォームを積極的に監視しております。適用法および法的手続きに従い、確認された悪意ある行為に対しては民事・刑事の両面で措置を継続的に講じてまいります」とし「投稿の削除、アカウント情報の変更、アカウントの非公開化、またはアカウントの無効化は、個人の法的責任を免除するものではないことをご留意ください。すべての関連証拠はすでに確保されており、進行中の捜査および法的措置において全面的に活用されます」と伝えた。
また「Starship Entertainmentは、厳格なゼロトレランスポリシーのもと、弊社アーティストの権利、名誉、尊厳を守ることに断固として取り組んでまいります」「悪意ある投稿や関連証拠を発見された場合は、以下のメールアドレスまでご報告ください。すべてのご提出内容は慎重に審査され、必要に応じて適切な捜査当局へ転送される可能性があります。すべてのご報告は厳格な機密保持のもとで取り扱われます」と呼びかけている。（modelpress編集部）
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◆IVE公式X、悪質投稿していたアカウント公開
同アカウントは「所属アーティストの権利侵害に関する法的対応状況のご案内」と題し「弊社は、弊社アーティストIVE（ANYUJIN、GAEUL、REI、JANGWONYOUNG、LIZ、LEESO）を標的とした悪意あるコンテンツを作成・拡散する個人に対して、引き続き強硬な法的措置を講じています」と報告。続けて「これには名誉毀損、虚偽情報の拡散、性的嫌がらせ、個人攻撃、侮辱、プライバシー侵害、その他の悪意ある名誉毀損行為が含まれます」とした。
◆IVE公式、悪意ある行為には「民事・刑事の両面で措置を継続的に講じてまいります」
加えて「弊社所属アーティスト全員を保護するため、その他のオンラインコミュニティやプラットフォームを積極的に監視しております。適用法および法的手続きに従い、確認された悪意ある行為に対しては民事・刑事の両面で措置を継続的に講じてまいります」とし「投稿の削除、アカウント情報の変更、アカウントの非公開化、またはアカウントの無効化は、個人の法的責任を免除するものではないことをご留意ください。すべての関連証拠はすでに確保されており、進行中の捜査および法的措置において全面的に活用されます」と伝えた。
また「Starship Entertainmentは、厳格なゼロトレランスポリシーのもと、弊社アーティストの権利、名誉、尊厳を守ることに断固として取り組んでまいります」「悪意ある投稿や関連証拠を発見された場合は、以下のメールアドレスまでご報告ください。すべてのご提出内容は慎重に審査され、必要に応じて適切な捜査当局へ転送される可能性があります。すべてのご報告は厳格な機密保持のもとで取り扱われます」と呼びかけている。（modelpress編集部）
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