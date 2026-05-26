国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年5月26日朝の定例会見で、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が25日夜、娘への暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕されたとする報道をめぐり、驚きを語った。

姉妹ゲンカの仲裁に入り暴行か

複数報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたという。

長女が15歳の次女とケンカをしていたところに仲裁に入ったが、「静かにしろ」などと注意した際に言い返されて、カッとなったとしている。阿部監督は26日未明に釈放された。

なお、26日11時20分過ぎ、読売新聞が阿部監督の辞任を報道している。

「野球界に与える影響（も大きい）。ファンの皆さんもショックだと思う」

玉木氏は26日の代表会見で、「昨夜発表された阿部慎之助監督の逮捕に関して」との質問に応じた。

「報道は承知しておりますが、娘さん......18歳の娘さんからの通報だというふうに理解しております」とした玉木氏。

「どのような背景だったのか、ご家庭の中での話でもあるので慎重に事案を見定める必要があるのかなと思う」としつつ、「ただ逮捕されたということは、非常に衝撃的な事案でもあるので、野球界に与える影響（も大きい）。ファンの皆さんもショックだと思う」と驚きを隠せない様子だった。

「逮捕されたということは、当然容疑があるわけで。しっかりと事実関係が明らかになっていくことが大事」とした。

「センシティブな問題である一方で、逮捕という事実も重い」

今後については、「一定の段階で、ご本人から説明責任を果たされるものだと思う。ご家庭内の問題というセンシティブな問題である一方で、逮捕という事実も重い。責任ある立場として、しっかりと説明をしてもらいたいと思う。また球団としても何らかの説明責任を果たしていくことが必要ではないか」と語った。