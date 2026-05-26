◇ア・リーグ ホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日 シカゴ）

ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でツインズに3−1で勝利。貯金を2戦ぶりに「1」に戻した。

この日、メジャー初昇格即「9番・右翼」で先発出場した西田陸浮外野手（25）は、2回に「レーザービーム」で、本塁生還を狙う二塁走者をアウトにした。そしてその後も、再三右翼で好捕を続けた。

背番号51。その躍動は、同じ背番号を背負いマリナーズで活躍したイチロー氏を思いださせる。同氏が守る右翼の定位置は「エリア51」と呼ばれていたが、この日はシカゴにも「エリア51」が出現した。

ベナブル監督は、自身の抜てき采配が当たり、西田を絶賛。「期待していた通りのプレーをしてくれたよ。本当にいい守備をするし、打席内容もすごくいい。見ていて楽しい選手だし、いい選手でもある。フィールドでいろんなことができる選手だね。そして、かなり早い段階で試される場面（＝右翼からの送球の場面）もあった」と声を弾ませた。

そしてレーザービームについて、「そのことは試合中、ベンチでも話していたんだ。どれくらいの肩を持っているのかってね。スプリングトレーニングでは時々見せていたし、その後こちらに来て多くの試合にも出ていたけど、私としては平均的くらいかなと思っていた。でも、あれは本当に大きな送球だった。だから、まだリクについて学んでいる最中だけど、あれは間違いなく素晴らしい送球だった」と賛辞を続けた。

西田はイチロー氏との比較には試合後「やめて下さい。本当に勘弁して下さい」と謙そんしていた。