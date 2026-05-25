榎原依那、豊かなバストラインで魅了 ナチュラルな笑顔の裏に艶やかな色気放つ



【写真】ロングヘアーで隠したバストトップ 榎原依那さんがTバックヌーディーショットで悩殺

「グラビア界最強ボディ」と称されるグラビアアイドルでタレントの榎原依那さんが、22日発売のヤングアニマル11号の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。



ナチュラルな笑顔と艶やかな色気。健康美があふれる豊かなバストラインとしなやかな曲線美、柔らかさと大胆さが交差する、思わず見惚れる“春の依那”をお届けします。



榎原さんはXで「ヤングアニマルの表紙巻頭させていただきました ありがとうございます！ 久しぶりに大人っぽさを少し抑えて THE可愛い女の子！を イメージした撮影でした 特別付録もついてます！ ぜひゲットしてください」とコメントしています。



【榎原依那さんプロフィル】

えのはら・いな 大阪府出身。2024年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。24年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。公式YoutTube「榎原依那 Oﬃcialyoutube」も随時更新中。最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも@ina_enohara)