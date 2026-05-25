TVアニメ『才女のお世話』第1弾PV公開！OPテーマはangela「最最最高級のお世話して」に決定！

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ギャップ可愛いお嬢様との、お世話から始まる甘々ラブコメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』。2026年7月4日（土）よりMBS、テレ東、BS朝日にて放送が決定。OPテーマはangelaが担当することも決定し、さらに第1弾PVではOPテーマとともに新規映像が解禁された。追加キャスト情報も公開され、鶴見静音役は小清水亜美、此花華巌役は子安武人が演じることも解禁された。

公開された第１弾PVでは、angelaによるオープニングテーマも初解禁されているほか、雛子や伊月に加え、雛子の父・華巌や、メイドの静音、貴皇学院の令嬢たち・美麗と成香も登場。

TV放送はMBS、テレ東、BS朝日での放送が決定。MBSでは7月4日より毎週土曜深夜2時38分〜、テレ東では7月5日より毎週日曜深夜1時50分〜、BS朝日では7月10日より毎週金曜夜11時30分〜に放送されます。

また、OPテーマは世界中のアニソンファンの支持を得ている実力派アーティスト・angelaの「最最最高級のお世話して」に決定。これぞ主題歌！ともアーティストコメントで語られているOPテーマは同時公開の第1弾PVでも映像とともに楽しむことができる。

TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』は、2026年7月4日（土）から放送開始。今後の続報にも注目だ。

＜angela コメント＞



atsuko

atsukoです！

最最最高級のお世話をしてもらいたい今日この頃です。

この曲は、「才女のお世話」の主題歌になるべく生まれた曲で、伊月と雛子の二人の気持ちが反映された歌詞と、覚えやすいメロディーがかなり癖になること間違い無し無し無し！

今年はこの曲でアニメと夏夏夏を盛り上げます！

アニメ「才女のお世話」、絶対に見逃さないように！

メモメモメモっておいてね。

あつあつあつこでした。

KATSU

KATSUです！

またとんでもない曲を生み出してしまいました。

原作・アニメ本編共に「これぞ主題歌」と頷かせる自信大大大です！

そして、カップリングの『夏夏夏です』は、今のとこまだ非公式ソング？ですが…

雛子と過ごす甘酸っぱくも愛おしい、ある夏の日を裏テーマに曲を書きました。

と、言ってしまったので、もう裏テーマではなくなったね…。

さぁ、2026年angelaの夏夏夏がこの曲から開幕です！

かつかつかつでした。

●楽曲情報

OPテーマ

angela

「最最最高級のお世話して」

作詞： atsuko 作曲： atsuko・KATSU 編曲： KATSU

●作品情報

『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』

2026年7月MBS、テレ東、BS朝日にて放送開始

MBS：7月4日より毎週土曜深夜2時38分〜

テレ東：7月5日より毎週日曜深夜1時50分〜

BS朝日：7月10日より毎週金曜夜11時30分〜

※放送日時は変更となる場合がございます。

＜イントロダクション＞

「私、このひとが欲しい」

だれもが憧れる“完璧なお嬢様”、此花雛子。

日本随一の財閥の令嬢である彼女は、偶然出会った一般庶民の男子高校生・友成伊月を、突然専属の“お世話係”に指名する。

表向きは品行方正に見える雛子だが、着替えさえ一人ではできない生活能力皆無の“ぐうたら娘”だった――

名家のしがらみから“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子。そんな彼女を守りたいと甲斐甲斐しくお世話をする伊月。やがて雛子も全力で甘えるようになって……

ギャップ可愛いお嬢様との、主従を超えた甘々な恋物語が始まろうとしていた。

【スタッフ】

原作：坂石遊作（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：みわべさくら

漫画：水島空彦（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：森下柊聖

シリーズ構成：吉永亜矢

キャラクターデザイン：川島尚

色彩設計：井上あきこ

美術監督：伊藤聖

撮影監督：関谷颯人

編集：池田康隆

音楽：田渕夏海 中村巴奈重

音響監督：高寺たけし

音響効果：櫻井陽子

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーションプロデューサー 小沢十光

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：『才女のお世話』製作委員会

【キャスト】

友成伊月：上村祐翔

此花雛子：小原好美

天王寺美麗：大西沙織

都島成香：土屋李央

鶴見静音：小清水亜美

此花華巌：子安武人

主題歌

OPテーマ：angela「最最最高級のお世話して」

©坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会

関連リンク

TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』公式サイト

https://saijonoosewa-anime.com/