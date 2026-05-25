TVアニメ『才女のお世話』第1弾PV公開！OPテーマはangela「最最最高級のお世話して」に決定！
ギャップ可愛いお嬢様との、お世話から始まる甘々ラブコメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』。2026年7月4日（土）よりMBS、テレ東、BS朝日にて放送が決定。OPテーマはangelaが担当することも決定し、さらに第1弾PVではOPテーマとともに新規映像が解禁された。追加キャスト情報も公開され、鶴見静音役は小清水亜美、此花華巌役は子安武人が演じることも解禁された。
公開された第１弾PVでは、angelaによるオープニングテーマも初解禁されているほか、雛子や伊月に加え、雛子の父・華巌や、メイドの静音、貴皇学院の令嬢たち・美麗と成香も登場。
TV放送はMBS、テレ東、BS朝日での放送が決定。MBSでは7月4日より毎週土曜深夜2時38分〜、テレ東では7月5日より毎週日曜深夜1時50分〜、BS朝日では7月10日より毎週金曜夜11時30分〜に放送されます。
また、OPテーマは世界中のアニソンファンの支持を得ている実力派アーティスト・angelaの「最最最高級のお世話して」に決定。これぞ主題歌！ともアーティストコメントで語られているOPテーマは同時公開の第1弾PVでも映像とともに楽しむことができる。
TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』は、2026年7月4日（土）から放送開始。今後の続報にも注目だ。
＜angela コメント＞
atsuko
atsukoです！
最最最高級のお世話をしてもらいたい今日この頃です。
この曲は、「才女のお世話」の主題歌になるべく生まれた曲で、伊月と雛子の二人の気持ちが反映された歌詞と、覚えやすいメロディーがかなり癖になること間違い無し無し無し！
今年はこの曲でアニメと夏夏夏を盛り上げます！
アニメ「才女のお世話」、絶対に見逃さないように！
メモメモメモっておいてね。
あつあつあつこでした。
KATSU
KATSUです！
またとんでもない曲を生み出してしまいました。
原作・アニメ本編共に「これぞ主題歌」と頷かせる自信大大大です！
そして、カップリングの『夏夏夏です』は、今のとこまだ非公式ソング？ですが…
雛子と過ごす甘酸っぱくも愛おしい、ある夏の日を裏テーマに曲を書きました。
と、言ってしまったので、もう裏テーマではなくなったね…。
さぁ、2026年angelaの夏夏夏がこの曲から開幕です！
かつかつかつでした。
●楽曲情報
OPテーマ
angela
「最最最高級のお世話して」
作詞： atsuko 作曲： atsuko・KATSU 編曲： KATSU
●作品情報
『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』
2026年7月MBS、テレ東、BS朝日にて放送開始
MBS：7月4日より毎週土曜深夜2時38分〜
テレ東：7月5日より毎週日曜深夜1時50分〜
BS朝日：7月10日より毎週金曜夜11時30分〜
※放送日時は変更となる場合がございます。
＜イントロダクション＞
「私、このひとが欲しい」
だれもが憧れる“完璧なお嬢様”、此花雛子。
日本随一の財閥の令嬢である彼女は、偶然出会った一般庶民の男子高校生・友成伊月を、突然専属の“お世話係”に指名する。
表向きは品行方正に見える雛子だが、着替えさえ一人ではできない生活能力皆無の“ぐうたら娘”だった――
名家のしがらみから“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子。そんな彼女を守りたいと甲斐甲斐しくお世話をする伊月。やがて雛子も全力で甘えるようになって……
ギャップ可愛いお嬢様との、主従を超えた甘々な恋物語が始まろうとしていた。
【スタッフ】
原作：坂石遊作（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：みわべさくら
漫画：水島空彦（HJコミックス／コミックファイア連載）
監督：森下柊聖
シリーズ構成：吉永亜矢
キャラクターデザイン：川島尚
色彩設計：井上あきこ
美術監督：伊藤聖
撮影監督：関谷颯人
編集：池田康隆
音楽：田渕夏海 中村巴奈重
音響監督：高寺たけし
音響効果：櫻井陽子
音響制作：ダックスプロダクション
アニメーションプロデューサー 小沢十光
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
製作：『才女のお世話』製作委員会
【キャスト】
友成伊月：上村祐翔
此花雛子：小原好美
天王寺美麗：大西沙織
都島成香：土屋李央
鶴見静音：小清水亜美
此花華巌：子安武人
主題歌
OPテーマ：angela「最最最高級のお世話して」
©坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会
関連リンク
TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』公式サイト
https://saijonoosewa-anime.com/
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