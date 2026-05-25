「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在で任天堂<7974.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



２５日の東証プライム市場で、任天堂は４日続落。８日取引終了後、２７年３月期の連結純利益は３１００億円（前期比２６．９％減）と減益予想を公表し、年間配当は５７円減の１６２円とした。ゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２（ニンテンドースイッチ・ツー）」の値上げも明らかにした。今期減益予想などが嫌気され株価は１５日に６８４９円をつけ年初来安値を更新した。ただ、１９日にはスマートフォン向けアプリ「Ｐｉｃｔｏｎｉｃｏ（ピクトニコ）！」を２８日に配信すると告知。同アプリは、自分で撮った写真が触って遊べるミニゲームに早変わりするというもので期待が高まっているほか、足もとの株価下落で値頃感も台頭している様子だ。



出所：MINKABU PRESS