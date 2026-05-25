インスタグラム更新

フィギュアスケート男子で2017年に全日本ジュニア選手権を制した須本光希さんが24日、自身のインスタグラムを更新。7月からの進路を明かすと、ファンから歓喜の声が上がった。

全日本ジュニア元王者の須本さんは、2022-23年シーズンで現役を引退。勝負のリンクに別れを告げてから3年、インスタグラムに「ご報告です」と題し、自身の進路をつづった。

「この度、7月から大阪の浪速アイススケート場でインストラクターをやらせていただけることになりました。 現役時代からやりたいと思い続けた指導者への道に進むことができてホッとしています。 現役18年間、引退して3年、選手時代に培った技術、社会に出て学んだ知識を活かせるようにたくさんこれからも勉強していきます！」

25歳の最新情報にファンも歓喜。「おめでとうございます！新しいスタートを応援しております」「大阪のフィギュアスケートを盛り上げてください」「良かったですね。本当に良かったです」「主戦場のスケートリンクに戻って来られること、本当に嬉しいです」などのコメントが寄せられた。

須本さんは「7月からチームを立ち上げられることになったのでこのタイミングで生徒募集も始めようと思います」ともつづった。



（THE ANSWER編集部）