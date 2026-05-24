川崎F、“大卒ルーキー”FW持山匡佑のハットトリックで4位浮上！！　広島とのPOへ…水戸は4連敗に

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　明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド最終節が24日に行われ、水戸ホーリーホックと川崎フロンターレが対戦した。

　EAST8位の水戸ホーリーホックが、6位の川崎フロンターレをホームに迎えた一戦は、拮抗した展開のままスコアレスで折り返したなかで、58分に後者が先制点を挙げる。左サイドをオーバーラップしたDF三浦颯太のクロスに対して、エリア内で収めたFW持山匡佑が、振り向きざまに左足を振り抜く。相手DFにディフレクションしたが、ゴールネットに吸い込まれた。

　反撃に出た水戸ホーリーホックは74分、渡邉新太のゴラッソ…かと思われたが、攻撃側のファールによって得点は認められなかった。

　その直後、川崎フロンターレが追加点を挙げた。エリア手前でボールを拾った持山が強烈ミドル。この日2点目となると、85分には、なんとハットトリックを達成。大卒ルーキーが圧巻のパフォーマンスを見せた。

　水戸ホーリーホックは後半アディショナルタイム、FWパトリッキが一矢報いたものの反撃はここまで。試合はこのまま1−3でタイムアップ。勝利した川崎フロンターレは4位でサンフレッチェ広島と、4連敗の水戸ホーリーホックは9位でV・ファーレン長崎とプレーオフで対戦する。

【スコア】
水戸ホーリーホック　1−3　川崎フロンターレ
【得点者】
58分　0−1　持山匡佑（川崎フロンターレ）
78分　0−2　持山匡佑（川崎フロンターレ）
85分　0−3　持山匡佑（川崎フロンターレ）
90＋1分　1−3　パトリッキ（水戸ホーリーホック）