「マリノスが急にめっちゃ強い」大量得点でヴェルディを粉砕！「とんでもない試合しとる」「何が起きてるんだ？」など大反響
怒涛のゴールラッシュだ。
J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、２つのPK戦負けを含む４連敗中の横浜F・マリノス。５月24日にEAST最終節で東京ヴェルディと敵地で対戦した。
25分に近藤友喜の得点で先手を取ると、36分に谷村海那、45＋２分にユーリ・アラウージョがネットを揺らす。
後半も攻撃の手を緩めない。46分に谷村、59分にＹ・アラウージョがそれぞれこの日、２点目を挙げる。90＋１分にはテヴィスがダメ押し弾をマークした。
そのまま６−０で完勝を収めた横浜FMに、SNS上では以下のような声があがった。
「どうしたマリノス」
「どうなってん？」
「マリノスすごいね」
「マリノスが急にめっちゃ強い」
「強いのか弱いのかよく分からない」
「なんちゅう試合してんの？」
「とんでもない試合しとるやん」
「点取りすぎぃぃぃ」
「何が起きてるんだ？」
「いきなりケチャドバした」
「なぜ今までやらなかった？」
「最終節でフィーバーしすぎ」
「お見事強かった」
「最後に勝てて終わってよかった」
１試合で６得点は今季初。連敗を止めた５試合ぶりの白星は、まさしく圧勝だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、２つのPK戦負けを含む４連敗中の横浜F・マリノス。５月24日にEAST最終節で東京ヴェルディと敵地で対戦した。
25分に近藤友喜の得点で先手を取ると、36分に谷村海那、45＋２分にユーリ・アラウージョがネットを揺らす。
後半も攻撃の手を緩めない。46分に谷村、59分にＹ・アラウージョがそれぞれこの日、２点目を挙げる。90＋１分にはテヴィスがダメ押し弾をマークした。
そのまま６−０で完勝を収めた横浜FMに、SNS上では以下のような声があがった。
「どうなってん？」
「マリノスすごいね」
「マリノスが急にめっちゃ強い」
「強いのか弱いのかよく分からない」
「なんちゅう試合してんの？」
「とんでもない試合しとるやん」
「点取りすぎぃぃぃ」
「何が起きてるんだ？」
「いきなりケチャドバした」
「なぜ今までやらなかった？」
「最終節でフィーバーしすぎ」
「お見事強かった」
「最後に勝てて終わってよかった」
１試合で６得点は今季初。連敗を止めた５試合ぶりの白星は、まさしく圧勝だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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