「マリノスが急にめっちゃ強い」大量得点でヴェルディを粉砕！「とんでもない試合しとる」「何が起きてるんだ？」など大反響

「マリノスが急にめっちゃ強い」大量得点でヴェルディを粉砕！「とんでもない試合しとる」「何が起きてるんだ？」など大反響