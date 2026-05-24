【フォルティクス】主演3人それぞれにフォーカスした予告を公開！
6月7日（日）配信開始のTTFC10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』の新予告を公開。新予告は30秒のキャラクター別予告編として、主演3人それぞれにフォーカスした全3種を公開。さらに、追加キャスト3名も公開された。
＞＞＞予告の場面カットや追加キャストのシーンをチェック！（写真15点）
「TTFC」――それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう つよし）と早田直斗（そうだ なおと）は、このフォルティクスの大ファン。
仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる ”ホンモノ” のフォルティクス！？
「次のヒーローは君たちだ！」
え、これってどういうコト！？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか！？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする……
このたび、主要キャラクターにフォーカスした「予告編30秒」が3種同時公開された。
今回公開されたのは、「本条津吉 編」「早田直斗 編」「海城心陽編」の3本。それぞれのキャラクター視点で構成された映像となっており、人物像や関係性、物語の一端を30秒に凝縮した内容となっている。
そして追加キャスト情報も公開。
追加キャストとして山本康平、鷲見友美ジェナ（仮面ライダーGIRLS）、秋田知里（仮面ライダーGIRLS）の出演が決定した。東映特撮ファンクラブ（TTFC）でもおなじみのキャスト陣が、『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』でどのような役どころとして登場するのか――その詳細は、ぜひ配信開始をお楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ
＞＞＞予告の場面カットや追加キャストのシーンをチェック！（写真15点）
「TTFC」――それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう つよし）と早田直斗（そうだ なおと）は、このフォルティクスの大ファン。
仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる ”ホンモノ” のフォルティクス！？
「次のヒーローは君たちだ！」
え、これってどういうコト！？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか！？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする……
今回公開されたのは、「本条津吉 編」「早田直斗 編」「海城心陽編」の3本。それぞれのキャラクター視点で構成された映像となっており、人物像や関係性、物語の一端を30秒に凝縮した内容となっている。
そして追加キャスト情報も公開。
追加キャストとして山本康平、鷲見友美ジェナ（仮面ライダーGIRLS）、秋田知里（仮面ライダーGIRLS）の出演が決定した。東映特撮ファンクラブ（TTFC）でもおなじみのキャスト陣が、『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』でどのような役どころとして登場するのか――その詳細は、ぜひ配信開始をお楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ
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