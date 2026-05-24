100均の密集ブラシが凄すぎ！ニトリだと800円近く…！足を心地良くケアできる300円商品

足裏のケアが欠かせない暑い季節。ボディタオルや柄付きのブラシだけだと、しっかり洗えているか心配。そこでおすすめなのがダイソーの『フットケアブラシ』です！お風呂の床に固定し、ボディソープをつけて足を動かすだけ。マッサージしながら足裏を心地良く洗えます。しかも、ニトリの商品よりもお買い得ですよ！

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商品情報

商品名：フットケアブラシ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：28×24.5×3.7cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4545244581367

ダイソーの『フットケアブラシ』があれば足裏を楽に洗える！

暑い季節は足裏のケアが欠かせませんよね。入浴するたびに、ボディタオルや柄付きのブラシでゴシゴシと洗ってはいるのですが、しっかり洗いきれているか心配…。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーのバスグッズ売り場で発見！『フットケアブラシ』をご紹介します。

価格は330円（税込）。ニトリでもそっくりな商品が800円近い価格で売られているので、かなりお得に感じます！

足を前後に動かすだけで、足裏をしっかり洗えるブラシ。バスチェアなどに座った状態で行えるので楽に洗えます。

材質にはPVCが使用されており、細かいブラシが密集しています。

ブラシは適度に硬さがあり、コシがあります。ボディブラシと比べると少し硬めで、しっかりとした使い心地です。

横から見ると、上部に向かうにつれてブラシの毛足が徐々に長くなっています。

上部はかなり毛足が長くなっており、指の股まですっきりと洗えるのが特徴的です。

裏面には吸盤がたくさん付いているのもポイント。しっかりと床面に固定することができ、足をこすりつけてもずれにくいです。

足裏をマッサージしながら心地良く洗える！

まずは泡立ちをよくするために、フットケアブラシ全体にお湯をかけて濡らし、石けんかボディソープをマット全体につけて泡立てます。

そして、バスチェアなど安定した場所に座り、足を前後に動かして洗います。

泡立ちが良く、ブラシが足の形に合わせてフィットするので、足裏をしっかりと洗えている感覚があります。

中央には丸い突起のようなものが付いており、マッサージされているような感覚もあります。

特に夏はサンダル履きになると気づけば足が真っ黒ということも…。これを使えば足裏を隅々まで洗えて、マッサージもできて心地良いです。

本体には穴が開いているため、フックに掛けて吊り下げることも可能。浮かせて保管できるため、しっかり水切りできます。

ただ、全体的に重たいので、マグネットフックを使うなら大きめのものか、耐荷重量が大きいものを使用するのがおすすめです。

今回は、ダイソーの『フットケアブラシ』をご紹介しました。

気になる足裏を心地よくケアし、清潔に保てる便利なグッズ。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。