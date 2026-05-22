¡ÈB2²¦¼Ô¡É¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤¬°ìµó7Áª¼ê¤ÎÂàÃÄÈ¯É½¡ÄÌî¹Â¤Ï°ÜÀÒÀè·èÄê¡¢ºûÁÒ¤È¥Ð¥Ã¥Ä¤Ï·ÀÌó²ò½ü
¡¡5·î22Æü¡¢¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ëー¥¯¡¦¥á¥¤¡¢Ìî¹ÂÍø°ì¡¢ºûÁÒÎç¼÷¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥Ä¡¢¥¸¥ßー¡¦¥»ー¥ì¥à¡¢ÇßÂ¼ÄëÉð¡¢º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«Ä¾¼ù¤Î6Áª¼ê¤¬¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç29ºÐ¤Î¥á¥¤¤Ï¡¢203¥»¥ó¥Á106¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£º£¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢B2¥êー¥°Àï30»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç17.2ÆÀÅÀ¡¢9.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨38.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¥Þー¥¯¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤â20.3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢B2Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤ÎÌî¹Â¤Ï160¥»¥ó¥Á69¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£»³Íü³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤À¤Ã¤¿2024－25¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¿À¸Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥êー¥°Àï48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ10Ê¬27ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢4.0ÆÀÅÀ1.7¥¢¥·¥¹¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨32.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£·ÀÌóËþÎ»¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¸ø¼¨¤µ¤ì¤º¡¢¸åÆü¿·Å·ÃÏ¤è¤ê²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢28ºÐ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ç¤¢¤ëºûÁÒ¤È¡¢36ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Ä¤Ï¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç·ÀÌó²ò½ü¡£¥æー¥¹½Ð¿È¤Ç18ºÐ¤ÎÇßÂ¼¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÆÁª¼ê¤¬´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£Áª¼ê¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢§¥ëー¥¯¡¦¥á¥¤
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¡¢ËÍ¤È¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Go Storks!¡×
¢§Ìî¹ÂÍø°ì
¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤Ë¥¹¥È¥Öー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢½ÂÃ«¼ÒÄ¹¡¢¶åÎ¤GM¤ò¤Ï¤¸¤á¥Áー¥à´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¥µ¥Ýー¥È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥³ー¥Á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¹¥È¥Öー¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡Ø¥êー¥Á¡Ù¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢3P¤ò·è¤á¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡ÖÎÉ¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¥¹¥È¥Öー¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªGO STORKS¡ª¡ª¡×
¢§ºûÁÒÎç¼÷
¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÃÄ»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¥Áー¥à¤ÎÇ®ÎÌ¤ä¡¢B2Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥¹¥È¥Öー¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢§¥¸¥ßー¡¦¥»ー¥ì¥à
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ¹¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¸Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¡ÉÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢§Ã«Ä¾¼ù
¡Ö¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢15Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Î²¿¤è¤ê¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ë¤Ï³§¤µ¤Þ¤Î»Ù¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÁÛ¤¤¤ò³§¤µ¤ó¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢§¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥Ä
¡Ö¿À¸Í¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥³ー¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢ËèÆü¤Î¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤â¤¿¤é¤»¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªGo Storks!¡×
¢§ÇßÂ¼ÄëÉð
¡Öº£¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¥³ー¥È¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤äÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀîÊÕ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡¢¤½¤·¤ÆËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÇÚ¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÆü¡¹À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¡ØÂç³Ø¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Î¥×¥í¥Áー¥à¤È¥æー¥¹¥Áー¥à¤ÎÎ¾Êý¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¿À¸Í¤ÎB2Í¥¾¡·èÄê¡ÄPO¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊ¡ÅçÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü