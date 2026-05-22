ホンダ「新型シティ」初公開に反響殺到！

日本においてホンダの「シティ」といえば、1981年に誕生した初代モデルを真っ先に思い浮かべる人が多いはず。

「トールボーイ」と呼ばれた愛嬌のある背高ハッチバックに、折りたたみ式バイク「モトコンポ」を組み合わせて販売するという斬新な提案は、当時の若者から圧倒的な支持を集めました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「新型シティ」です！（17枚）

しかし、そんなシティが1990年代前半に日本市場から姿を消して久しい現在、遠く離れたインドの地で、多くのファンを抱えるスタイリッシュなコンパクトカーとして存在しているのです。

2026年5月18日、ホンダのインドにおける四輪車生産・販売子会社であるHCIL（ホンダカーズインディア・リミテッド）は、公式インスタグラムを通じて、間もなく登場予定の新型シティのティザー画像を世界に向けて初公開しました。

真っ暗な背景のなかに浮かび上がるのは、横一文字に伸びるシャープなLEDヘッドライトの光と、流麗でスポーティなボディのシルエットの一部のみ。

画像には「新しい雰囲気を体験する時がきました。新型ホンダ シティで新しい感覚を味わってください」という意味の英語メッセージと、「乞うご期待」という言葉が添えられており、最新のデザイントレンドを取り入れた自信作であることがうかがえます。

そして今回のティザー画像が公開されるやいなや、HCILの公式アカウントには100を超える数の反響が殺到しました。

驚くべきは現地のユーザーからの圧倒的な愛着と期待の高さで、コメント欄の多くは新型の登場を歓迎するポジティブな声で埋め尽くされています。

「子どもの頃からずっと憧れています」「シティは私にとってのドリームカー！」「ついにコンパクトカーの王様が戻ってきた」「新型のシルエットが美しすぎる…」「沈下しつつある時代を再び盛り上げてくれる唯一のクルマだ」と、熱のこもった歓喜のメッセージが相次いでいます。

また、「新しいターボエンジンの搭載に期待しています」「よりパワフルな走りでライバルを圧倒して欲しい！」と、ホンダならではのスポーティな動力性能の進化を熱望するファンも数多く見受けられました。

一方で、今回のデザインの大きな特徴である一文字のライト、いわゆる「チューブライト」に対しては、「ライバルメーカーを意識しすぎているのでは？」「ホンダ独自のオリジナルな顔つきに期待しています」といった指摘も見受けられましたが、それも長年シティを愛し続けてきたファンゆえの愛情と期待の裏返しと言えるでしょう。

そもそも、なぜインドでこれほどまでにシティが愛されているのでしょうか。

アジアを中心とする新興国において、シティはハッチバックではなく「手の届きやすいコンパクトで上質な4ドアセダンおよびハッチバック」として独自の進化を遂げてきました。

世代を重ねるごとにサイズを拡大し、フォーマルなルックスと最新の安全装備を備えることで、現地のファミリー層やビジネスマンにとってステータスを感じられる憧れの存在となっているのです。

ちなみに、過去にはこの海外向けシティをベースにした「フィットアリア」や「グレイス」が日本でも販売され、活躍していた実績もあります。

日本のクルマ好きからも「日本での復活販売はあるのかな？」とSNSでコメントが寄せられており、密かに注目を集める新型シティ。

愛らしいコンパクトカーから、エレガントな最新モデルへと劇的な成長を遂げたかつての名車が、間近に迫った正式発表の舞台でどのような真の姿を見せてくれるのか。

現地の熱いファンとともに、その瞬間まで期待が高まります。