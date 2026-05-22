【木俣 正剛】ヤクルトの相次ぐ逆転勝利は「メジャー式最新トレーニング」の成果だった…日本の野球界が迎えている転機

野球評論家に最下位予想をされながらも、5月18日時点で26勝16敗と首位争いを展開しているヤクルトスワローズ。主力選手の故障にもかかわらず、二軍選手や育成選手が先発メンバーで起用され、日替わりヒーローが続出している。

今年からゼネラルマネージャーをつとめる青木宣親は元メジャーリーガーとして、日本ではあまり実施されていないメジャー流のトレーニングも熟知している。そんな青木GMが新たにスタッフとして起用したのがスポーツ・ビジョン・トレーナーの野口信吾氏。このトレーニングによって、選手の視力やボールを見る技術が向上し、チームの躍進を支えていると考えられるのだ。

記事前編は【ヤクルト快進撃のウラにあった「メジャー式トレーニング」、ベネズエラWBC優勝も支えた「最新戦法」】から。

ヤクルトの相次ぐ「逆転勝利」

今年のヤクルトは、逆転勝利が多いのも特徴です。直近10試合（5/1〜5/10）をみても、5/2のDeNA戦は6-5でしたが終盤に2点をいれて逆転。このあとも、 5/4の巨人戦も5-1。初回に1点先制されるも逆転。 5/8の広島戦は4-1。序盤に1点先制されるも逆転と、救援陣の踏ん張りも勝因ですが、試合終盤で打線が集中打をあびせるのが特徴で、これは、相手投手の癖を見抜き、打てる球だけを思い切り振るというビジョントレーニングの成果があがっている結果ではないかと想像できます。

5月13日の阪神戦は、首位攻防戦でもあり、ここまで、三連続完封という日本記録に手が届きそうな絶好調の投手、高橋遥人が登板していました。雨上がりの球場で立ち上がりに不安定な投球だった高橋から一点をとったものの、その後六回まで、ヒットなし。18個のアウトの内訳は三振11、内野ゴロ4（併殺1）、内野フライ1、内野ライナー1で、外野への飛球が1つもありません。しかし、6回ですでに投球数が100球近く、それまでは9回を完投するのに110球ですませていた好投手だけに、ファウルなどでたくさん球を投げさせ、完投できないようにしておき、8回に救援投手がでてきたところで一気に逆転という作戦が成功したと思われます。阪神の投手陣は、今年は救援陣がしっかりしていないので、救援投手と勝負すると決めたチームプランの勝利でした。

ヤクルトの、イニング別得点を見ると、5回（21点）・7回（20点）に得点が集中しており、中盤〜終盤に強いことも逆転勝ちの多さにつながっていると考えられます。

これも、ビジョントレーニングの成果で、打者が三回目に打撃ボックスにはいる5回や、投手の疲れがでる7回に、一気に弱点をつく攻撃ができているのではないかと分析できます。ちなみに、ホワイトソックスにいった村上選手も、去年まで個人的に野口さんのトレーニングを受けていて、このビジョントレーニングがメジャー記録の17本塁打を生んだと思われます。

メジャーにおけるビジョントレーナーという存在

現時点で「球団専属のスポーツビジョントレーナー」として常駐契約しているケースは、ほとんどなく、やっていたとしても外部講師や契約コンサルタントという形で、ビジョントレーナー自体の生活も不安定です。

一方、メジャーでのスポーツビジョントレーナーはどうでしょうか。もはや、普通のスタッフとして定着しつつあります。

たとえば、シカゴ・カブスのリードオフ打者のイアン・ハップ選手は、打撃コーチのダスティン・ケリー氏と共に体系的なビジョントレーニングプログラムを実践 。元々、長打力と四球を選ぶ選球眼を兼ね備えた打者として知られ、「ミスター安定感」という綽名があるほどですが、今期も打率.241、本塁打10、打点20、OPS.862と、十分な成績を記録しています。

ジェイコブ・ストーリングス選手（FA捕手）は、2024年シーズンを通じて「フリッパー」と呼ばれる調整可能なぼかしレンズを使った日々のビジョントレーニングを継続しました。守備面の評価が高い捕手で、投手をリードする能力やフレーミングなど、ディフェンス面で評価されていますが、今期は捕手のフレーミング（ストライクゾーンの投球であるように審判にみせる捕球術）が、ビデオ判定されることで、特に注目されています。ビジョントレーニングは打力だけでなく守備にも、効果があるのです。

データ分析と並ぶ「見えない武器」へ

米国では、Slow the Game Downなどの専門機関がMLB球団と契約し、視覚処理・反応速度・集中力強化のプログラムを提供したり、多くの球団がVision Specialist / Sports Vision Coachという専門職を編成内に置くか、外部専門機関と年間契約を結んでいます。これは「低めの落ちる球を見極める」「球の回転を一瞬で読む」といったスキルに直結するため、データ分析と並ぶ"見えない武器"として重視されているからです

WBCの中南米の代表チーム、特にベネズエラ・ドミニカ共和国は、MLB所属選手が主力を占めるため、所属球団で受けているビジョントレーニングの成果がそのまま代表でも発揮されます。「ボールの軌道を早期に判断し、ボール球を見送る」訓練は、MLBではすでにピッチトンネル理論と組み合わせて体系化されています。

ピッチトンネル理論とは複数の球種を、打者から見て同じ“通り道”を通るように投げることで、見極めを難しくする考え方のことで、具体的に言うと【➀リリースポイントをそろえる、?ホームベースに近づくまでの初期軌道をそろえる、?あるポイントまでは直球と変化球がほぼ同じラインを通るようにする】と、この「同じラインの区間」をイメージ的にトンネルと呼び、打者はそのトンネルを通ってくるボールを見ている間は球種を判別しづらくなるよう投球術が変わってきました。バイオニアであった野茂英雄投手、お化けフォークで全米を戦慄させた千賀滉大投手など、日本の投手は落ちる球でメジャーの選手を翻弄してきましたが、そろそろ転機がきているのかもしれません。

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