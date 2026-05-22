愛娘の存在は偉大だ。レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）初日（２１日、駒沢体育館）、男子グレコローマン６３キロ級は、同６０キロパリ五輪金メダルの文田健一郎（３０＝ミキハウス）が決勝進出。約１年９か月ぶりの実戦で存在感を示した。

準々決勝でバッティングにより左まぶたを切ったが「本当によくある。初心に返っている感じ」と問題なし。準決勝でも貫禄の戦いを披露した五輪王者は「すごく神経を研ぎ澄ませてやってきた。すごく気持ち良く、楽しく試合ができている」と頬を緩めた。

この日は妻と２人の娘が会場に訪れ、客席からは「パパ頑張れー！」の声が響いた。愛いっぱいの声援を力に変えた父は「子供がいる中で現役をする、勝つのはすごく特別で大事なこと。今回は（勝利を）見せたい思いが一心にあった。まだ１歳だけど、次女も気づいていた。やっぱりレスリングをやっていてよかったなと思う瞬間だった」と親心をのぞかせた。

試合後には娘の声掛けに笑顔で手を振り返すシーンもあった。ロサンゼルス五輪での連覇へ、再スタートを切った一家の大黒柱は「やっぱり出るからには一番になりたい。どんな大会でも、どんな場面でも、どんな内容でも一番になりたい」。いばらの道へ飛び込む覚悟は固まった。