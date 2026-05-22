5月20日、女優の出口夏希が、俳優の伊藤健太郎と交際していることを『女性セブンプラス』が報じた。出口は初ロマンスとなったが、ファンの間では “人気アイドル” との関係を惜しむ向きもあるようだ。

2人は、2023年の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で共演し、劇中でカップル役を演じているが、リアルでの恋愛が取りざたされることになった。

「記事によれば、2025年秋ごろから、伊藤さんが出口さんに積極的にアプローチして交際へ発展したと伝えられています。好意的に見るファンも少なくないですが、相手が伊藤さんであることに反発する向きもあるようです。

伊藤さんは、2020年にひき逃げ事故を起こし、逮捕（のちに不起訴処分）されました。当時所属していた事務所は、騒動後も伊藤さんをサポートしていましたが、伊藤さんは2024年に小栗旬さんが社長を務める事務所『トライストーン』へ移籍。

当時、前事務所が発表した書面では、《双方の意見が一致せず、最終的に退所という形で合意に至りました》とあまり穏やかではない文言が記されており、“不義理” な印象を与え、伊藤さんのイメージダウンにつながったのです」（スポーツ紙記者）

出口の熱愛報道が注目を集めているが、Xでは

《個人的には出口夏希ちゃんと永瀬廉くんがいい〜〜〜》

《出口夏希ちゃんは永瀬廉との熱愛しか許せない》

《出口さんと廉君の方が良かったなあ》

など、「King ＆ Prince」の永瀬廉を想起する声があがっている。

「永瀬さんと出口さんは、2024年にNetflixで配信された映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』で共演しました。映画のイベントで、当初2人はお互いに人見知りでなかなか話せなかったものの、永瀬さんが『でぐ』と出口さんをニックネームで呼んだことで距離を縮めたことを明かしました。

出口さんも呼び方に迷った末、永瀬さんを『おじさん』と呼んでイジったエピソードを語っていたのです。そんな2人の関係を微笑ましく見るファンも多く、出口さんの “恋人候補” に永瀬さんを推す人もいたようです」（芸能記者）

永瀬は、2025年7月の『女性セブンプラス』で、女優の浜辺美波との熱愛が報じられた。永瀬、出口ともに別のお相手が浮上したが、今回2人が想起されたのにはこんな理由も。

「映画の関連イベントで、出口さんが自分の母親と顔立ちが似ている話題を出しました。永瀬さんは『お母さま、じゃあめちゃくちゃきれいな方なんやね』と、答えたのです。さりげなく出口さんの容姿を褒める姿が好感を持たれていたのです。

伊藤さんがなにかと “トラブル” を取りざたされたのに対し、永瀬さんは問題を起こさず、アイドルとしてスマートな振る舞いが認知されていたこともあり、今回の報道で比較されたのかもしれません」（同前）

それぞれの “パートナー” との恋の行方は、はたして──。