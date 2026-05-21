無免許運転と信号無視で書類送検されたものまねタレントの長州小力が、お笑いプロレス団体「西口プロレス」から契約解除された。西口プロレスの公式Ｘ（旧ツイッター）が２１日、声明で発表した。契約解除は同日付。

声明では「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました」と切り出す。

「その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と報告した。

「これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

小力は４月９日、東京・中野区の路上でクルマの運転免許証の有効期限が切れた状態で運転し、赤信号を無視したとして道交法違反容疑で同１５日、書類送検されていた。