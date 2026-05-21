６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、同局から発表された。本田はこの日、都内の同局で会見を行い、ＤＦ長友佑都が５大会連続で選出されたことについて「想定内」と語った。

本田と長友は同い年。Ｗ杯も１０年南アフリカ大会、１４年ブラジル大会、１８年ロシア大会の３回でともに出場した。Ｗ杯最終予選でも全１０試合でベンチ外だったが、精神的支柱として活躍し続けた盟友の起用について本田は「意図は４年のメンバー構成を見て十分感じられた。想定内かなと思います」とキッパリ。続けて「ピッチ外で求められることの方が多いかもしれませんが、状況に応じては彼が出ないといけない。選手で行くことに当然、あらゆる面でプラスに働くと思っています。本人自身もチームにとってもプラス」と期待を寄せた。

本田が解説を務めるのは、ＮＨＫ総合で中継するオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）。日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合も本田が地上波、ＢＳ問わず解説する。

本田といえば、前回のサッカーＷ杯カタール大会で軽妙な解説が大きな話題に。「７（なぁな）分！？」「まだ泣くの早いって」「次どことやるんですか。出れへんの誰？」などストレートな物言い、選手ならではの鋭い指摘が人気を博し、「本田さん」「本田の解説」がＳＮＳでトレンド入り。インターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」の視聴者数もスペイン戦で最多の１７００万人超を記録し、クロアチア戦は事前に入場制限が告知されるなど注目を集めた。

同局は、１次リーグでは地上波で計１９試合を生中継。初戦のオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）を地上波で、２戦目のチュニジア戦（同２１日）はＢＳで生中継する。決勝トーナメントも計１５試合を生中継予定。日本代表の試合は勝ち上がりにより決勝トーナメント１回戦はＢＳで、２回戦以降の日本代表戦は地上波で生中継する。

ほかに、中継・デイリーハイライトなどに福西崇史、柿谷曜一朗、井原正巳、森岡隆三、播戸竜二、林陵平が出演する。