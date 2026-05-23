イチマルク│FREE RIDEのおもてなしに「最高だ」車好きのオーストリア人が大黒PAと日本の食文化に触れた感動の1日
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イチマルク │ FREE RIDEが「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。初来日となるオーストリア人カップルを車で案内し、日本の車文化や独特な食事に対して新鮮な反応を切り取っている。
動画の冒頭、空港で声をかけたのはオーストリアから訪れた男女のカップルだ。自動車業界で働き、日本のスポーツカーに強い憧れを持つ男性の希望により、有名なカーミートスポットである大黒パーキングエリアへ向かうことに。道中、日本の一般道の制限速度が時速60キロであることに触れ、「私たちの感覚だと遅めだわ」と驚く場面もあった。 大黒パーキングエリアに到着すると、憧れのトヨタスープラを前に「本当に最高だ」と、男性は夢中でシャッターを切り続ける。
また、パーキングエリア内の自動販売機にも興味津々で、日本の炭酸飲料を試飲し「進化したコーラって感じだね」と笑顔を見せた。 その後、鉄板焼き店へ移動し、もんじゃ焼きとお好み焼きを体験する。鉄板の上で調理される様子を興味深く見つめ、熱々の一口を食べると「あ！おいしい！」と目を輝かせた。
一つの鉄板からシェアして食べる日本のスタイルに対し、「こんな料理ヨーロッパで見たことないね、すごく独特だよ」と感動を口にし、異文化を心から楽しむ姿勢が伺える。最後にはうどんも堪能し、「美味しすぎ！！このコシよ！」と大絶賛した。
食事の終わりには日本の「ごちそうさま」という挨拶を教わり、店員に手を合わせて感謝を伝える姿が印象的だ。初日の数時間で日本の車と食文化を存分に味わい、大満足でホテルへと向かう二人の笑顔が、心温まる余韻を残す動画となっている。
動画の冒頭、空港で声をかけたのはオーストリアから訪れた男女のカップルだ。自動車業界で働き、日本のスポーツカーに強い憧れを持つ男性の希望により、有名なカーミートスポットである大黒パーキングエリアへ向かうことに。道中、日本の一般道の制限速度が時速60キロであることに触れ、「私たちの感覚だと遅めだわ」と驚く場面もあった。 大黒パーキングエリアに到着すると、憧れのトヨタスープラを前に「本当に最高だ」と、男性は夢中でシャッターを切り続ける。
また、パーキングエリア内の自動販売機にも興味津々で、日本の炭酸飲料を試飲し「進化したコーラって感じだね」と笑顔を見せた。 その後、鉄板焼き店へ移動し、もんじゃ焼きとお好み焼きを体験する。鉄板の上で調理される様子を興味深く見つめ、熱々の一口を食べると「あ！おいしい！」と目を輝かせた。
一つの鉄板からシェアして食べる日本のスタイルに対し、「こんな料理ヨーロッパで見たことないね、すごく独特だよ」と感動を口にし、異文化を心から楽しむ姿勢が伺える。最後にはうどんも堪能し、「美味しすぎ！！このコシよ！」と大絶賛した。
食事の終わりには日本の「ごちそうさま」という挨拶を教わり、店員に手を合わせて感謝を伝える姿が印象的だ。初日の数時間で日本の車と食文化を存分に味わい、大満足でホテルへと向かう二人の笑顔が、心温まる余韻を残す動画となっている。
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【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
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