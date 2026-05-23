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イチマルク│FREE RIDEのおもてなしに「最高だ」車好きのオーストリア人が大黒PAと日本の食文化に触れた感動の1日

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イチマルク │ FREE RIDEが「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。初来日となるオーストリア人カップルを車で案内し、日本の車文化や独特な食事に対して新鮮な反応を切り取っている。



動画の冒頭、空港で声をかけたのはオーストリアから訪れた男女のカップルだ。自動車業界で働き、日本のスポーツカーに強い憧れを持つ男性の希望により、有名なカーミートスポットである大黒パーキングエリアへ向かうことに。道中、日本の一般道の制限速度が時速60キロであることに触れ、「私たちの感覚だと遅めだわ」と驚く場面もあった。 大黒パーキングエリアに到着すると、憧れのトヨタスープラを前に「本当に最高だ」と、男性は夢中でシャッターを切り続ける。



また、パーキングエリア内の自動販売機にも興味津々で、日本の炭酸飲料を試飲し「進化したコーラって感じだね」と笑顔を見せた。 その後、鉄板焼き店へ移動し、もんじゃ焼きとお好み焼きを体験する。鉄板の上で調理される様子を興味深く見つめ、熱々の一口を食べると「あ！おいしい！」と目を輝かせた。



一つの鉄板からシェアして食べる日本のスタイルに対し、「こんな料理ヨーロッパで見たことないね、すごく独特だよ」と感動を口にし、異文化を心から楽しむ姿勢が伺える。最後にはうどんも堪能し、「美味しすぎ！！このコシよ！」と大絶賛した。



食事の終わりには日本の「ごちそうさま」という挨拶を教わり、店員に手を合わせて感謝を伝える姿が印象的だ。初日の数時間で日本の車と食文化を存分に味わい、大満足でホテルへと向かう二人の笑顔が、心温まる余韻を残す動画となっている。



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