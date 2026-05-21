メルカリは21日、「メルカリモバイル」で、新品・未使用のスマートフォンと回線のセット販売を開始した。6月30日までの期間中、他社からの乗り換え（MNP）で対象端末の代金が最大99％（約1万8000円分）割引されるキャンペーンを実施している。

セット販売の対象はiPhoneやAndroidなど約29機種。提供される端末はすべて新品・未使用品で、最大1年間の保証が付帯する。

また、セット購入者には「メルカリ」出品時に使える販売手数料50％還元クーポン（上限5000ポイント）が1枚付与される。以前の端末を出品・売却することで、次の端末をよりお得に購入してもらうことが狙い。

6月30日までの同キャンペーンでは、MNPを利用すると端末がのりかえ価格で提供される。たとえば、モトローラの「moto g05」は、通常価格1万8700円のところ110円に。シャープの「AQUOS wish5」は通常3万3000円が2万9800円となる。

メーカー 機種名 ストレージ のりかえ価格 通常価格 アップル iPhone SE（第3世代） 64GB 5万5000円 6万6000円 iPhone 14 128GB 6万9795円 8万3600円 iPhone 16e 128GB 9万5150円 11万円 iPhone 16 128GB 10万5050円 11万9900円 iPhone 16 256GB 11万6600円 12万7600円 iPhone 17 256GB 12万8700円 14万5200円 FCNT arrows We2 Plus M06 256GB 3万9800円 5万1700円 arrows Alpha 512GB 6万8750円 7万9200円 グーグル Google Pixel 8a 128GB 5万7200円 6万8200円 Google Pixel 9a 128GB 6万2700円 7万3700円 Google Pixel 10 128GB 10万7800円 11万8800円 モトローラ moto g05 128GB 110円 1万8700円 moto g66j 5G 128GB 1万9800円 3万800円 moto g06 128GB 2万2000円 2万5300円 motorola edge 60 pro 256GB 5万7200円 6万8200円 motorola razr 60 512GB 11万8800円 12万9800円 motorola razr 60 ultra 512GB 17万9300円 19万300円 OPPO OPPO A5 5G 128GB 1万3800円 3万800円 OPPO Reno11 A 128GB 2万3100円 3万4100円 OPPO Reno13 A 128GB 3万9800円 4万7300円 OPPO Find X9 512GB 13万4200円 14万5200円 シャープ AQUOS sense9 128GB 2万8800円 4万7300円 AQUOS wish5 128GB 2万9800円 3万3000円 AQUOS sense10 128GB 4万9800円 5万9400円 256GB 5万9800円 6万6000円 AQUOS R10 256GB 8万5800円 9万6800円 シャオミ REDMI Note 15 Pro 5G 256GB 4万700円 5万1700円 512GB 5万600円 6万1600円 ソニー Xperia 10 VII 128GB 6万2700円 7万3700円

のりかえ価格の適用条件は、期間中に「メルカリ」で対象端末をのりかえ価格で購入し、同時に「メルカリモバイル」へMNPで申し込むこと。音声回線のみが対象で、データ専用eSIMやメルカリモバイルの回線間（ドコモ回線とau回線間）のMNPは対象外。申し込み完了の翌月末までに回線が開通している必要がある。なお、のりかえ価格の適用は開通日から1年以内に1回線まで。

さらに、セット販売開始を記念して、X（旧Twitter）でのプレゼント企画も実施。対象条件を満たしたユーザーから抽選で6名に「iPhone 16 Pro」または「iPhone SE（第3世代）」が進呈される。