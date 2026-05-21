TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が20日、放送された。「M−1グランプリ2020」王者のお笑いコンビ、マヂカルラブリーの村上（41）が本名を明かした。

村上は相方の野田クリスタル（39）とともに、「キンタロー。芸名から本人を当てるの至難説」のプレゼンターとして登場。村上がスタジオに登場すると「僕たち2人にありまして、皆さんにはないもの、何か分かりますか？」と投げかけた。

答えは芸名だった。野田は「村上も実は芸名でして、本名が鈴木崇裕」と説明。MCのダウンタウン浜田雅功から「なのに村上？」とツッコミが入った。村上は「芸名大喜利考えすぎた」などと釈明した。

村上の由来は、江川達也氏の漫画「東京大学物語」の主人公・村上直樹が好きだからという理由とされる。

村上の本名に対し、Xでは「村上を名乗る狂人鈴木」「芸名の由来、クリスタルはファイナルファンタジーから、村上は東京大学物語からだったと思う」「本名が鈴木なのに芸名が村上で異常」「マジで異常者だよな村上w」「どうなったら鈴木から村上になるんやw」などと書き込まれていた。