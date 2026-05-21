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西武池袋駅の「逆方向に回る時計」は前代未聞の演出だった！魔法の世界を体感できるリニューアルの全貌

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【時計が逆進】ハリー・ポッターと謎の西武プリンス池袋駅【リニューアル】■駅攻略」を公開している。動画では、元駅員（現SE）のa0氏とナレーションのnonkyuru氏が、映画『ハリー・ポッター』の舞台であるロンドンのキングスクロス駅風にリニューアルされた西武池袋線の池袋駅の全貌を、詳細な映像とともに解説している。



リニューアルは、2023年6月16日に旧としまえん跡地で「ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」が開業することに合わせて実施された。動画では、西武池袋線の拠点である池袋駅の1番・2番ホームを中心に、魔法の世界を彷彿とさせる数々の仕掛けが紹介されている。



改札を抜けてホームへ向かうと、レンガ調の壁面や柱が目を引く。中にはレンガが崩れた部分から魔法使いの姿が映し出される柱や、フクロウや蒸気機関車が描かれたステンドグラス風のエレベーターなど、映画の世界観を忠実に再現したスポットが点在している。壁面のレンガはシールによる再現だが、照明や案内板のデザインと相まって本格的な雰囲気を醸し出している。



特に注目すべきは、ホームに設置された「逆方向に回る時計」である。この時計はワーナーブラザースから寄贈されたもので、長針が反時計回りに動く不思議な仕様となっている。動画では、時間通りに運行される鉄道において、あえて誤作動し続ける時計を設置したことについて、「前代未聞なこと」であると語られている。誤認を防ぐために早回しに設定されている点も、鉄道会社ならではのユニークな工夫である。



日常的な通勤・通学の場である駅舎に魔法の世界観を見事に融合させた今回のリニューアル。駅構内のコンビニエンスストアまで英国風に改装され、豊島園駅へ向かうアンティークな色の電車が入線する光景は、訪れる人々を映画の世界へと誘う。単なる移動空間を超え、利用者の知的好奇心とワクワク感を刺激する新たなエンターテインメント空間の誕生と言えるだろう。