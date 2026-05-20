NHK、Netflixで大河ドラマや朝ドラ配信決定 26年度に19作品『軍師官兵衛』『まんぷく』など
NHKは20日、大河ドラマなど過去の人気ドラマ19本をNetflixで世界配信すると発表した。6月22日から順次開始する。
【画像】朝ドラも大河も!?Netflixで配信されるNHKの作品
同局は、日本文化の発信とコンテンツの海外展開をさらに強化するため、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10などで放送した過去の人気ドラマ合計19作品について、順次世界配信していくことをNetflixと合意した。
この取り組みは、放送法に基づき、配信事業者からの求めに応じて、NHKのコンテンツを有料で提供するものとしている。
インターネットを通じて国や地域、時間の制約を越えて視聴される現在、世界最大級の動画配信サービスで多言語対応や字幕機能が充実しているNetflixと連携することで、日本国内のみならず、世界に向けてNHKのコンテンツを届け、日本の社会や文化への理解を海外に広げていくことを目指す。
配信作品は、大河ドラマ『軍師官兵衛』、連続テレビ小説『まんぷく』、ドラマ10『昭和元禄落語心中』、プレミアムドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』、ドラマ10『宙わたる教室』、ドラマ10『東京サラダボウル』。6月22日からこの6作品を配信し、2026年度は計19作品を提供予定としている。
同局は「メディア環境が激変し、インターネットを通じて国や地域、時間の制約を越えて視聴される現在、世界最大級の動画配信サービスで多言語対応や字幕機能が充実しているNetflixと連携することで、NHKが制作した質の高いドラマ作品を、より広く、世界の視聴者に届け、日本の社会や文化への理解を海外に広げていくことを目指します」としている。
【画像】朝ドラも大河も!?Netflixで配信されるNHKの作品
同局は、日本文化の発信とコンテンツの海外展開をさらに強化するため、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10などで放送した過去の人気ドラマ合計19作品について、順次世界配信していくことをNetflixと合意した。
この取り組みは、放送法に基づき、配信事業者からの求めに応じて、NHKのコンテンツを有料で提供するものとしている。
配信作品は、大河ドラマ『軍師官兵衛』、連続テレビ小説『まんぷく』、ドラマ10『昭和元禄落語心中』、プレミアムドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』、ドラマ10『宙わたる教室』、ドラマ10『東京サラダボウル』。6月22日からこの6作品を配信し、2026年度は計19作品を提供予定としている。
同局は「メディア環境が激変し、インターネットを通じて国や地域、時間の制約を越えて視聴される現在、世界最大級の動画配信サービスで多言語対応や字幕機能が充実しているNetflixと連携することで、NHKが制作した質の高いドラマ作品を、より広く、世界の視聴者に届け、日本の社会や文化への理解を海外に広げていくことを目指します」としている。