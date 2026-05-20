今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんのちょっぴり困った、でもたまらなくかわいい出来事です。投稿を見てみると、青い背景の小型撮影スタジオの中に、すっかり収まっている猫さんの姿が。どうやら本来撮影したかったのはグッズだったようですが、主役の座を奪うように猫さんが入り込んでしまったみたいです。

投稿はXで32.8万件以上表示され、4,400件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：小型の撮影スタジオを設置したら、猫が入ってきて…可愛すぎる行動】

撮影スタジオにすっぽり入り込んだうたこさん

今回、Xに投稿したのは「Dr.ぺぺぺ@絵を描く血液内科医」さん。登場したのは、猫のうたこさんです。

投稿者さんは、ネットショップのグッズ写真用に、自宅で使える簡易版の小型撮影スタジオのようなものをゲットしたとのこと。青い背景が広がる撮影スペースは、商品写真をきれいに撮るのにぴったりです。

ところが、うたこさんにとってはそこが新しい遊び場、あるいは秘密基地のように見えたのかもしれません。投稿された写真には、スタジオの中でちょこんと立つ姿や、カメラにぐっと近づいた顔のアップが写っていました。

大きな目でこちらを見上げる表情は、まるで「ここ、いい場所ですね？」と言っているみたい。鼻先やひげが画面いっぱいに近づいているカットは、とても愛らしいです。

主役ではないはずなのに存在感たっぷり

投稿者さんによると、うたこさんは何回「だめだよ」とスタジオから出されても、何回でも潜り込んできたとのこと。グッズを撮影したい投稿者さんにとっては少し大変な状況だったようですが、猫好きから見ると、その自由さも含めてなんとも微笑ましい光景です。

コメント欄にも「ネコホイホイw」「お猫さまあるある」「可愛い」などの声がたくさん寄せられていました。

商品撮影用のスペースだったはずなのに、気づけばうたこさん専用の撮影ブースに。その様子に、思わず頬がゆるむ人も多かったのではないでしょうか。

写真・動画提供：Xアカウント「Dr.ぺぺぺ@絵を描く血液内科医」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。