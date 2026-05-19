バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で開かれ、男子でレギュラーシーズン（ＲＳ）で初優勝し、ＣＳで準優勝のサントリーの主将・高橋藍は、ともに２季連続でアウトサイドヒッター部門の「ベスト６」、「レシーブ賞」のタイトル２冠に輝いた。今季限りで退団を発表しており、ラストシーズンで最後は笑顔を輝かせた。

紺のスーツ、紺に淡いブルーのラインが入ったネクタイを付け、スタイリッシュに登壇した高橋藍は「ＲＳ優勝と印象に残るのはＣＳの決勝。大阪ブルテオンさんとタフな試合で敗れてしまったけど、このＳＶリーグでレベルの高い試合をできたことをうれしく思います。レシーブができてアタックを決める世界ＮＯ１のＯＨのところを目指していく。この先もタイトルを糧に、また次のステージでも頑張って行きます」と喜びを語った。

国内リーグ初参戦で名実ともに成長した。イタリア１部・セリエＡのモンツァでプレーオフ準優勝後、２４年５月に国内リーグ初参戦となるサントリーに加入。１季目は全日本選手権とリーグＣＳの２冠を達成。個人ではＣＳのＭＶＰなどタイトル４冠を飾った。

２季目の今季は主将の重責も担った。２戦目から怒とうの２９連勝、ＲＳを４０勝４敗で初制覇した。ＣＳは決勝でＲＳ２位の大阪Ｂに１勝２敗で及ばなかったが、国内最高峰の激戦を見せた。

個人ではアタック決定率で日本人１位の全体２位（５３・４％）、サーブ効果率は昨季の１１位から大幅浮上の３位（１４・０％）、サーブレシーブ成功率は４位（４９・２％）と攻守の各部門で上位に名を連ね、成長を示した。

サントリー退団後も「唯一無二のプレーヤーになる」との夢へ突き進む。「常にトップ選手になり、チームを勝たせる選手になる」と誓った。今月末からは日本代表として２８年ロサンゼルス五輪への戦いも始まる。９月のアジア選手権（福岡）を制すると、最短で出場が決まる。日本で成長を見せた２シーズンを、夢舞台につなげていく。

◆高橋 藍（たかはし・らん）２００１年９月２日、京都市生まれ。２４歳。バレーは小学２年から。京都・東山高３年時の１９年度全日本高校選手権（春高バレー）を制覇。日本代表初選出は２０年２月。同４月に日体大進学。２年時の２１年１１月に伊１部セリエＡのパドバと契約し、２３―２４年季はモンツァでプレーオフ準Ｖ。２４―２５年季に日本のサントリー入りし、２季目の今季は主将。五輪は２１年東京、２４年パリ大会で７位。家族は両親、兄、妹、愛犬「ヨグ」。１８８センチ、８３キロのアウトサイドヒッター。