LE SSERAFIMチェウォン、スケジュール参加見送り発表 首の痛みの回復に一定期間専念
【モデルプレス＝2026/05/19】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が首の痛みにより一定期間回復に専念する必要があると診断されたことがわかった。所属事務所「SOURCE MUSIC」が、グローバルファンダムライフ・プラットフォーム「Weverse」を通じて発表した。
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チェウォンについて、所属事務所は「最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と経緯を説明した。
そのため「既に告知されておりましたスケジュール（大学祭、Spotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組）への参加を見送らせていただくこととなりました」と5月21日に予定している『Spotify x LE SSERAFIM: PURE FLOWERS LIVE』をはじめ、公表されているスケジュールへの参加見送りを発表。今後のスケジュールは「回復状況に応じて調整される予定」としている。（modelpress編集部）
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◆チェウォン、首の痛みの回復に専念
チェウォンについて、所属事務所は「最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と経緯を説明した。
◆チェウォン、スケジュール参加見送りへ
そのため「既に告知されておりましたスケジュール（大学祭、Spotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組）への参加を見送らせていただくこととなりました」と5月21日に予定している『Spotify x LE SSERAFIM: PURE FLOWERS LIVE』をはじめ、公表されているスケジュールへの参加見送りを発表。今後のスケジュールは「回復状況に応じて調整される予定」としている。（modelpress編集部）
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