【島根県松江市】大手前広場乗船場に、松江の文化を伝える観光情報拠点施設「OTEMAE MATSUE」OPEN！



清松庵は、松江城観光の玄関口である大手前広場乗船場に、新たな観光情報拠点施設「OTEMAE MATSUE」をオープン！

単なる売店ではなく、城下町松江の魅力を五感で体感し、観光に訪れた人の気分を「松江モード」へ切り替える場所として展開している。

松江の文化を伝える「観光説明ツール」として設計



松江城観光の起点となる新スポット「OTEMAE MATSUE」。提供中のメニューは、単なる料理ではなく松江の文化を伝える「観光説明ツール」として設計されている。



用意されているのは、松江のローカルフードを片手で楽しめる「松江カツライスバーガー」や、松江の茶の湯文化「お抹茶」など、地域の歴史や生活に紐づくラインナップ。

これらを通じて、松江城・城下町・茶の湯・宍道湖といった、この街を形作る文化要素を食を通じて体験できる。

銘店の味をアレンジしたスイーツ・ドリンクも





また、松江の重要な文化である「茶の湯」を身近に感じてもらうべく、銘店「千茶荘」の抹茶やほうじ茶を贅沢に使用したメニューも展開している。





「風流堂」の和菓子を使用したソフトクリームや、



自社製造の「松江ほうじ茶クラフトコーラ」など、ここでしか味わえない逸品が揃う。なお、一部未開発のものも含む。

本格的な文化体験への入り口として、松江らしい味覚の記憶を体験してみよう。

ヴィーガン対応のフードを年内にリリース予定

そのほか「OTEMAE MATSUE」では、インバウンドに向けたヴィーガン対応のフードを年内にリリース予定とのこと。

約10年間松江で関わってきた「おきつね面の絵付け」や、グループ会社が行っている「しめ縄ワークショップ」など、松江市、松江観光協会、島根県などと協力し、「OTEMAE MATSUE」をコンテンツの拠点としても活用していくという。

清松庵について

「OTEMAE MATSUE」を展開する清松庵は、島根県安来市に本社を構える企業だ。

山陰中部(島根県・鳥取県)の観光拠点に、「足立美術館」「出雲大社神門通り(土産店・カフェ)」「出雲大社古民家一棟貸し」「境港水木しげるロード」「松江城堀川遊覧船大手前広場乗船場カフェ」を展開している。





松江観光の際は、城下町松江の魅力を五感で体感し、「松江モード」へ切り替える新たな観光情報拠点施設「OTEMAE MATSUE」に足を運んでみては。

■OTEMAE MATSUE

住所：島根県松江市殿町 堀川遊覧船大手前広場乗船場内

営業時間：9:00〜17:00

定休日：年中無休(悪天候を除く)

公式Instagram：https://www.instagram.com/otemae_matsue

(佐藤ゆり)